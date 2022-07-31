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Офис распродаж: спрос на аналоги MS Office в России вырос в разы

Чем заменить пакет программ американского производителя
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Из-за прекращения продаж Microsoft в России интерес к альтернативным MS Office продуктам — как российской, так и зарубежной разработки — вырос в разы, рассказали «Известиям» несколько участников софтверного рынка. Во II квартале этого года спрос на такие решения в рознице увеличился в 7,5 раза, сообщили в «М. Видео – Эльдорадо». При этом корпоративные клиенты увеличили закупки отечественного делового софта более чем в 10 раз, добавил один из его разработчиков. В условиях, когда MS Office недоступен, переключение внимания пользователей на другие продукты, в первую очередь отечественные, логично, считают эксперты. По их мнению, россияне, скорее всего, отдадут предпочтение нашим лицензионным продуктам, чем пиратским версиям Microsoft. Это, в свою очередь, открывает широкие возможности для разработчиков из РФ.

Офисный бум

После того, как продукты Microsoft, в том числе MS Office перестали продавать в России, спрос на альтернативные пакеты офисного ПО существенно вырос — речь идет как об отечественном софте, так и о зарубежном. Об этом «Известиям» рассказали участники розничного и корпоративного рынков программного обеспечения. В «М. Видео – Эльдорадо» продажи во II квартале 2022 года увеличились почти в 7,5 раза.

Драйверами стали решения болгарского OfficeSuite, который предлагает качественные офисные приложения с разным сроком действия лицензий, а также бессрочный продукт от корейского Hancom, который за несколько лет хорошо зарекомендовал себя на российском рынке. В перспективе мы планируем еще расширить ассортимент цифровыми версиями офисов от других партнеров, — пообещал представитель ритейлера.

Офис распродажё1
магазин продажи
Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

С апреля 2021 года, когда стартовала программа бесплатной предустановки для частных лиц, ежемесячный объем скачиваний продуктов «МойОфис» вырос в семь раз — сейчас уже произведено более 14 млн установок, рассказывает директор по продуктовому маркетингу компании Петр Щеглов. По итогам первого полугодия 2022-го количество проданных корпоративным клиентам лицензий увеличилось в 11 раз по сравнению с результатами аналогичного периода 2021-го, сообщил «Известиям» основатель и директор по разработке и развитию продуктов «МойОфис» Дмитрий Комиссаров. В первые шесть месяцев 2022 года «МойОфис» провел 127 проектов тестирования своих продуктов у заказчиков, для сравнения — в 2021 году таких проектов было 39, добавил он.

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Количество регистраций офисного ПО корпоративными пользователями во II квартале 2022 года увеличилось в 5–7 раз по сравнению с I, сообщили в компании «Марвел-Дистрибуция». Оборот в зависимости от продукта вырос в 2–3 раза, отметил ее представитель.

Самыми заметными на российском рынке являются офисные продукты «Р7 Офис» и «МойОфис», — утверждает он.

Интерес как корпоративных, так и частных пользователей к отечественным офисным продуктам связан с уходом с российского рынка Microsoft и большинства других западных IT-компаний, также отмечает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Кроме того, подавляющее большинство иностранных лицензий российские частные пользователи не могут оплачивать, поскольку карты РФ не работают за рубежом, говорит он.

— В таких условиях спрос на российские офисные пакеты, а также на продукцию зарубежных компаний, пользование которыми можно продлевать, вполне объясним, — уверен эксперт.

Офис распродаж
мой офис
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

По словам Сергея Половникова, по своим возможностям и характеристикам российские офисные пакеты мало чем отличаются от зарубежных. Что касается частных лиц, то пока многие из них по-прежнему предпочитают покупать лицензионный софт, так как зарубежные вендоры десятилетиями приучали россиян к пользованию им. Сложно сказать, сколько пользователей со временем перейдет на нелицензионный софт, скачивая его из Сети — возможно, до половины, не исключает Сергей Половников.

По мнению Дмитрия Комиссарова, бум спроса на альтернативное Microsoft ПО связан не только с прекращением продаж продуктов американской корпорации в РФ.

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Все заключенные в этом году контракты — ожидаемый результат проводимых на протяжении последних двух лет тестирований и пилотных внедрений продуктов в IT-инфраструктуру. Уход иностранных IT-компаний из России лишь ускорил принятие положительного решения о переходе на наше ПО, — сказал он.

Microsoft впрок

Между тем говорить о полном отказе российских пользователей от продукции Microsoft преждевременно, считают опрошенные «Известиями» участники рынка. Спрос на альтернативные решения действительно вырос, но пока заказчики буквально сметают с полок остатки привычного MS Office, рассказывает руководитель направления программного обеспечения Группы компаний X-Com Николай Фатнев.

— Заказчики заняли выжидательную позицию и внимательно следят за развитием ситуации. Что касается динамики, то II квартал показал почти 70% роста российских продуктов относительно I, но настоящего всплеска спроса альтернативных продуктов мы ждем в конце III – начале IV квартала, когда склады опустеют, а параллельный импорт еще не будет отлажен, — говорит он.

Офис распродажё13
роспродукт
Фото: ТАСС/Владимир Гердо

После ухода MS Office с полок магазинов исчезли «коробки» с лицензиями, продажи которых измерялись десятками тысяч в месяц — их пока в достаточном объеме никто не заменил, отмечают в «Марвел-Дистрибуции».

По мнению президента ассоциации «Руссофт» Валентина Макарова, пиратскому MS Offiice россияне в итоге предпочтут российский лицензионный офисный софт.

— Microsoft сам в период своего становления в России во многом закрывал глаза на пиратство, чтобы приучить пользователей к своей продукции, а затем заставить легализовать пользование своим ПО. Сейчас уже ясно, что в обозримом будущем Microsoft в Россию не вернется и никому нет смысла поддерживать такую модель, — считает эксперт.

По мнению Валентина Макарова, в сложившейся ситуации у наших разработчиков есть хорошие шансы развивать свои продукты в России, а затем и продвигать их на экспорт в дружественные страны. Вместе с этим появятся дополнительные средства на развитие продуктов и на маркетинг, уверен он. В итоге россияне станут покупать отечественный софт не только потому, что он российский, но и потому, что по качеству, возможностям и узнаваемости бренда он не уступает мировым аналогам, надеется глава «Руссофта».

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