Программа на обеспечение: как будет развиваться отечественный софт

Государство предоставит 37,1 млрд рублей на софинансирование создания и внедрения нового отечественного ПО в рамках импортозамещения до 2024 года, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Кроме того, сформировано 35 индустриальных центров компетенций (ИЦК) по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений. По оценке аналитиков, такой значительный объем вложений оправдает себя в ближайшие годы и станет настоящим подспорьем для российской IT-отрасли. Подробности — в материале «Известий».

Приоритетная задача

Развитие IT-отрасли — одна из приоритетных задач правительства. В 2020 году был реализован налоговый маневр, до этого также принимались различные инициативы по переходу на отечественное ПО в компаниях с государственным участием, органах государственной власти и на объектах критической информационной инфраструктуры (в банках, операторах инфраструктуры) , рассказала «Известиям» заведующая Лабораторией социально-экономических проблем регулирования ИКНД РАНХиГС Екатерина Пономарева.

Следует понимать, что переход на отечественное ПО не может быть осуществлен одномоментно ввиду необходимости больших объемов затрат со стороны компаний и обеспечения их бесперебойной работы, добавила она.

— Таким образом, тут могут быть весьма востребованы меры поддержки спроса. Введение санкций и уход иностранных компаний с рынков существенно повлияли на отрасль: российским компаниям стали отказывать в покупке и продлении лицензий на программное обеспечение. Именно этот фактор будет в наибольшей степени способствовать трансформации и импортозамещению рынка отечественного ПО. Выделение средств будет иметь скорее поддерживающий характер для развития программного обеспечения, не представленного на отечественном рынке, — считает Екатерина Пономарева.

Программа на обеспечение Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Наиболее важно сейчас определить самые востребованные на рынке продукты, которые либо уже отсутствуют, либо могут могут исчезнуть в ближайшем будущем, и стимулировать именно их развитие, отмечает эксперт.

— Кроме того, процесс импортозамещения в любой отрасли должен сопровождаться созданием в некоторой временной перспективе стимулов для производства продукта, конкурентоспособного на мировом рынке, — резюмирует она.

Другие инициативы

Отрасль сейчас испытывает стресс из-за разрыва прежних связей, так что для нее такие заказы от государства будут хорошей поддержкой, уверен генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

В целом для экономики курс на замещение западных программных продуктов станет полезен — деньги будут оставаться в стране, подчеркнул он.

Программа на обеспечение Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев

— В качестве дополнительных мер поддержки следует обеспечить комфортные условия для работы и вовлеченность в разработку замещающего ПО микро- и малых участников IT-рынка. Например, за счет организации питчингов проектов, конкурсов, хакатонов в рамках выделенных на поддержку импортозамещения средств, — предложила руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

Виктор Шахурин, в свою очередь, предлагает в качестве одной из мер отмену авторского права на софт из недружественных стран.

Мировые практики

По словам аналитика ФГ «Финам» Леонида Делицына, вложение 37 млрд рублей в замещение импорта выглядит значительной суммой верного порядка, которая существенно превосходит прежние объемы поддержки.

— В глобальном масштабе на программное обеспечение в 2022 году будет истрачено $162 млрд из общих $566 млрд государственных затрат на IT. Причем темпы прироста государственных вложений в софт выше, чем в другие направления и составляют 13%. Предполагая, что доля России в обычной ситуации составляет 1,5%, получаем, что у нас совокупные госзатраты на IT должны составлять порядка 150 млрд рублей, — подсчитал он для «Известий».

Леонид Делицын отмечает, что в других странах основной инвестор в IT — это венчурная система, фонды прямых инвестиций, корпорации.

Программа на обеспечение Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

— В 2021 году американские венчурные инвесторы вложили в стартапы $320 млрд, и если считать, что треть этой суммы вложена в разработку программного обеспечения, то американский корпоративный сектор вкладывает сумму, эквивалентную 6,7 трлн рублей. Если опять взять 1,5% (доля госзатрат России. — Ред.), то нужны еще 100 млрд рублей от предприятий, — отмечает аналитик.

В современном мире есть несколько траекторий развития IT, считает Леонид Делицын.

— Есть американский путь, где государство и корпорации инвестируют в IT как в большую отрасль экономики и больше половины всех трат на IT — это программное обеспечение и услуги. Есть остальной мир, где половина всех трат — это оплата услуг связи, а остальное уходит на внедрение американских программных продуктов. В Азии значительную долю занимают вложения в аппаратное обеспечение. Сценарий, при котором самостоятельно создавалось бы программное обеспечение для внутренней экономики, пока никем не был реализован, — рассказывает он.

Подводные камни

Меры поддержки предполагают создание индустриальных центров компетенций, в рамках работы которых будут определены приоритетные направления, виды и классы замещаемого ПО и сформированы технические задания для вендоров на разработку конкретных продуктов под потребности наших предприятий, уточняет Антонина Левашенко.

— Пока неясно, в какой форме будут привлекаться вендоры к реализации соответствующих ТЗ: будут ли это закупки или какие-то иные формы отбора поставщиков ПО, насколько будут вовлечены в определение задач по разработке тех или иных продуктов сами потенциальные разработчики, — добавляет эксперт.

Программа на обеспечение Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

По ее мнению, есть ряд нераскрытых подробностей, которые могут стать подводными камнями в рамках обеспечения поддержки.

— Например, неясно, заложены ли в планируемые меры поддержки мероприятия по замещению всех используемых в настоящее время иностранных программных компонентов, а также планируется ли переписывание существующих стандартов для ПО, используемого, например, госкомпаниями и органами власти. Последнее пагубно сказалось бы на работе таких организаций, поскольку принудительное использование какого-либо ПО означает, что выбор может быть сделан не в пользу наиболее качественных продуктов, — резюмирует эксперт из РАНХиГС.