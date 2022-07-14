Тревожный звоночек: производители просят отменить предустановку ПО
Производители просят снять требование о предустановке российского ПО на гаджеты перед продажей. При легализации параллельного импорта это условие становится неактуальным как минимум до конца 2022 года, указал бизнес. Требование предлагают заменить на другое — позволить рознице устанавливать приложения в торговом зале сразу после покупки и активации устройства. Об этом «Известиям» рассказали в РАТЭК, организация готовит письмо в Минцифры. Пока же ведомство подготовило законопроект, который позволяет снять с торговли ответственность за нарушения по предустановкам до конца года. Хотя защитники прав потребителей уверяют: импортеры ввозят в РФ не русифицированные клавиатуры, а продают их уже с российскими буквами. Аналогичный подход можно использовать и для ПО.
Параллельная логика
Производители предлагают пересмотреть подход к предустановке отечественных программ. Об этом «Известиям» рассказал президент РАТЭК (ассоциация объединяет производителей электроники, бытовой техники и торговые сети) Александр Онищук. Эксперт считает, что стоит ввести мораторий на это обязательство до конца 2022 года.
По закону о защите прав потребителей, производители и торговцы несут ответственность за продажу гаджетов без отечественного ПО. Поэтому компании должны устанавливать на гаджеты более 10 российских приложений, причем это должно происходить до продажи устройств.
Как напомнил Александр Онищук, в этом году многие иностранные бренды приостановили или завершили работу в России. Поэтому правительство частично легализовало параллельный импорт, а Минпромторг составил список товаров, которые можно ввозить в страну без разрешения правообладателей до конца 2022 года. В него попали гаджеты крупнейших брендов, в том числе Apple. С начала мая их можно закупать в других странах и продавать в РФ.
— В таком случае возникают сложности: предустановить отечественные приложения на технику, которая въехала в РФ по параллельному импорту, невозможно. Такие аппараты производят для других стран, поэтому российские приложения на них не устанавливают. Получается, что ПО следует установить уже в России, а для этого нужно распаковать гаджет и активировать его, — пояснил эксперт.
В такой ситуации следует снять ответственность с торговли за продажу техники без предустановленного отечественного ПО, уверен он. Взамен стоит позволить рознице устанавливать приложения непосредственно в торговом зале, после того как человек распакует и активирует свое устройство, заметил эксперт.
«Известия» направили запросы в Минцифры и Минпромторг.
Кто в ответе
Предустанавливать российское ПО на продукцию параллельного импорта, действительно, не получится, согласен генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков. Российские компании не могут обязать производителей выпускать часть гаджетов с отечественными приложениями. Изготовители создают свои товары под определенные страны, то есть они не ориентированы для использования в РФ. Поэтому легко предположить, что компании за рубежом не будут исполнять требования РФ. Например, импортеры закупают гаджеты в Казахстане и Турции, где нет требований по предустановке, сказал эксперт «Известиям».
— Если говорить о более реалистичных шагах, которые могут поправить ситуацию с предустановкой отечественного ПО на гаджетах, то стоит упомянуть создание своей операционной системы, смартфона, — сказал он. — Либо дождаться возвращения в страну наших иностранных партнеров. Сложно себе представить, что люди будут покупать гаджеты, на которых уже нет защитной оболочки, зато есть установленное по закону ПО.
Но не все придерживаются такого мнения. Защитники прав потребителей считают, что предуспановка отечественных приложений возможна и важна для людей. Очевидно, что по параллельному импорту в Россию будут попадать не только технически сложные товары без обязательного для предустановки ПО, но и, к примеру, без русифицированной клавиатуры, отметил в беседе с «Известиями» председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ.
— Так что их продавцам придется открывать упаковку и вносить соответствующие изменения в товар, и они будут делать это не в магазинах, а на складе или в распределительном центре. Заодно могут там же совершить и предустановки, потому что на гарантию изготовителя всех устройств, вывезенных без его согласия в режиме параллельного импорта, рассчитывать уже не приходится, — добавил он. — Если же разрешить то, что предлагает РАТЭК, многие потребители будут отказываться от предустановки в магазине, а Роспотребнадзор с подачи конкурентов будет ловить на этом сети и наказывать.
«Известия» направили запрос в службу.
Ранее в Министерстве цифрового развития сообщали, что предлагают ввести мораторий на продажу гаджетов без предустановленного российского ПО. Министерство подготовило соответствующие поправки в КоАП. Проект согласован с ведомствами, сказали в Минцифры «Известиям». Там добавили, что правительство уже включило его в план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления.