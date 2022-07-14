Тревожный звоночек: производители просят отменить предустановку ПО

Производители просят снять требование о предустановке российского ПО на гаджеты перед продажей . При легализации параллельного импорта это условие становится неактуальным как минимум до конца 2022 года, указал бизнес. Требование предлагают заменить на другое — позволить рознице устанавливать приложения в торговом зале сразу после покупки и активации устройства. Об этом «Известиям» рассказали в РАТЭК, организация готовит письмо в Минцифры. Пока же ведомство подготовило законопроект, который позволяет снять с торговли ответственность за нарушения по предустановкам до конца года. Хотя защитники прав потребителей уверяют: импортеры ввозят в РФ не русифицированные клавиатуры, а продают их уже с российскими буквами. Аналогичный подход можно использовать и для ПО.

Параллельная логика

Производители предлагают пересмотреть подход к предустановке отечественных программ . Об этом «Известиям» рассказал президент РАТЭК (ассоциация объединяет производителей электроники, бытовой техники и торговые сети) Александр Онищук. Эксперт считает, что стоит ввести мораторий на это обязательство до конца 2022 года.

По закону о защите прав потребителей, производители и торговцы несут ответственность за продажу гаджетов без отечественного ПО . Поэтому компании должны устанавливать на гаджеты более 10 российских приложений, причем это должно происходить до продажи устройств .

Как напомнил Александр Онищук, в этом году многие иностранные бренды приостановили или завершили работу в России . Поэтому правительство частично легализовало параллельный импорт , а Минпромторг составил список товаров, которые можно ввозить в страну без разрешения правообладателей до конца 2022 года. В него попали гаджеты крупнейших брендов, в том числе Apple. С начала мая их можно закупать в других странах и продавать в РФ.

Тревожный звоночек Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— В таком случае возникают сложности: предустановить отечественные приложения на технику, которая въехала в РФ по параллельному импорту, невозможно . Такие аппараты производят для других стран, поэтому российские приложения на них не устанавливают . Получается, что ПО следует установить уже в России, а для этого нужно распаковать гаджет и активировать его , — пояснил эксперт.

В такой ситуации следует снять ответственность с торговли за продажу техники без предустановленного отечественного ПО, уверен он. Взамен стоит позволить рознице устанавливать приложения непосредственно в торговом зале, после того как человек распакует и активирует свое устройство, заметил эксперт.

«Известия» направили запросы в Минцифры и Минпромторг.

Кто в ответе

Предустанавливать российское ПО на продукцию параллельного импорта, действительно, не получится , согласен генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков. Российские компании не могут обязать производителей выпускать часть гаджетов с отечественными приложениями . Изготовители создают свои товары под определенные страны, то есть они не ориентированы для использования в РФ. Поэтому легко предположить, что компании за рубежом не будут исполнять требования РФ. Например, импортеры закупают гаджеты в Казахстане и Турции, где нет требований по предустановке, сказал эксперт «Известиям».

— Если говорить о более реалистичных шагах, которые могут поправить ситуацию с предустановкой отечественного ПО на гаджетах, то стоит упомянуть создание своей операционной системы, смартфона, — сказал он. — Либо дождаться возвращения в страну наших иностранных партнеров. Сложно себе представить, что люди будут покупать гаджеты, на которых уже нет защитной оболочки, зато есть установленное по закону ПО .

Но не все придерживаются такого мнения. Защитники прав потребителей считают, что предуспановка отечественных приложений возможна и важна для людей . Очевидно, что по параллельному импорту в Россию будут попадать не только технически сложные товары без обязательного для предустановки ПО, но и, к примеру, без русифицированной клавиатуры , отметил в беседе с «Известиями» председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ.

Тревожный звоночек Фото: ТАСС/dpa/Fabian Sommer

— Так что их продавцам придется открывать упаковку и вносить соответствующие изменения в товар, и они будут делать это не в магазинах, а на складе или в распределительном центре . Заодно могут там же совершить и предустановки , потому что на гарантию изготовителя всех устройств, вывезенных без его согласия в режиме параллельного импорта, рассчитывать уже не приходится, — добавил он. — Если же разрешить то, что предлагает РАТЭК, многие потребители будут отказываться от предустановки в магазине, а Роспотребнадзор с подачи конкурентов будет ловить на этом сети и наказывать.

«Известия» направили запрос в службу.