Софт ли: бизнес жалуется на сложности с иностранным ПО

Каждый пятый предприниматель столкнулся c проблемами при использовании иностранного программного обеспечения , говорится в исследовании ПСБ, «Опоры России» и агентства Magram Market Research, с которым ознакомились «Известия». Больше 40% испытывающих сложности указали на недоступность некоторых функций, почти столько же — на трудности с обновлением ПО и около 30% — на проблемы с оплатой за использование . В Минцифре заявили «Известиям», что для поддержки цифровизации в сфере МСП была запущена программа, позволяющая приобрести отечественные продукты за полцены.

Что сложного

19% предпринимателей в сфере малого и среднего бизнеса пожаловались на трудности с иностранным ПО. Конкретно у среднего бизнеса показатель выше — 25%, зафиксировано в исследовании ПСБ, «Опоры России» и Magram Market Research. Оно проводилось на основании опроса владельцев и топ-менеджеров 1849 компаний сектора. По словам респондентов, сложности возникли начиная с 1 марта 2022 года.

Софт ли Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В опросе бизнесмены выделили ряд основных трудностей, с которыми им пришлось столкнуться при работе с иностранными продуктами. Так, 41% предпринимателей заявили, что они испытывают проблемы с функционированием ПО. У 38% опрошенных сложности с обновлением, у 34% — с доступом к облачным хранилищам .

28% участников опроса заявили, что у них появились проблемы с оплатой иностранных продуктов, из-за чего их работа прекратилась. 27% респондентов трудно искать аналоги иностранного ПО, а у 21% бизнесменов — сложности с дополнительными затратами при переходе на новые продукты . Чуть меньше (20%) пожаловались на возросший риск, связанный с информационной безопасностью, 18% — на проблемы с обращением в техподдержку, а 12% — на необходимость обучать персонал работать с новым программным обеспечением.

В пресс-службе Минцифры «Известиям» сообщили, что для поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса в октябре 2021 года была запущенна программа, позволяющая приобрести продукты российских производителей за полцены .



— Льготные условия реализованы за счет компенсации 50% стоимости лицензии производителям ПО из федерального бюджета. В настоящий момент в программе 105 программных продуктов от 34 российских правообладателей , — сообщили в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что с момента запуска программы представители МСБ приобрели более 450 тыс. лицензий . Всего же в реестре отечественного ПО более 13,5 тыс. российских программных продуктов, в том числе аналогов зарубежных решений.

Софт ли Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев



Бизнес вполне сможет заменить операционные системы и офисное программное обеспечение на продукты российской разработки , считает аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын. По его мнению, при помощи отечественного ПО можно написать все макросы и шаблоны, к которым привыкли офисные работники в каждой конкретной компании. Но в то же время он полагает, что заменить специализированное программное обеспечение бизнес, скорее всего, не сможет .

Российские компании, как правило, стремились быстрее внедрить западный софт и утереть нос конкурентам, а об инвестировании в собственные разработки речь не шла, считает Леонид Делицын. По его мнению, у наших разработчиков специализированного софта в последние годы было очень мало шансов найти инвесторов — никто не верил в окупаемость их бизнеса , когда на рынке уже есть западный продукт.

Проблема проблеме рознь

Бизнесу определенных отраслей будет непросто переориентироваться на отечественное ПО, считает и руководитель направления «Цифровое развитие» ЦСР Александр Малахов. По его мнению, переход к использованию пиратских версий или закупки через посредников — это вынужденная мера как раз при наличии существенных проблем. Эксперт считает, что больше всего рисков у промышленного ПО , которое используется для управления предприятиями.

Софт ли Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев

По мнению Леонида Делицына, к концу года все предприниматели так или иначе столкнутся с проблемами в работе иностранного ПО, возможно, и того, которое сейчас считается свободно распространяемым. Он отметил, что бизнес-модель последних лет — это не разработка, а системная интеграция, то есть внедрение готового, надежного и стандартного обеспечения на российских предприятиях. Больше всего проблем с функционированием иностранных продуктов потенциально возникает там, где оно используется внутри производственного процесса, рассказал аналитик ФГ «Финам». При этом российский софт для управления бухгалтерией и кадрами существует, потому что он нужен всем предприятиям, а значит, спрос на него велик.

Так как ПО в принципе очень разное, то и проблемы, с которыми сталкивается и будет сталкиваться бизнес, отличаются , считает Александр Малахов. Самый простой случай — невозможность продления лицензий, получения обновлений и технической поддержки по закупленному обеспечению, полагает он.