В России разрешат продавать гаджеты без предустановленного отечественного ПО

До конца года в РФ можно будет продавать часть гаджетов без предустановленного российского программного обеспечения (ПО). Об этом рассказали «Известиям» в Минцифры в пятницу, 8 июля.

Ведомство предложило ввести до конца года мораторий на наказания за такую продажу устройств. Соответствующий законопроект готов, отметили там.

«Минцифры подготовило проект федерального закона о внесении изменений в статью 14.8 КоАПа («Нарушение иных прав потребителей»). Законопроект предусматривает освобождение от административной ответственности за продажу отдельных видов технически сложных товаров без установленных российских программ», — уточнили в министерстве.

Речь идет о тех товарах, которые включены в перечень Минпромторга для параллельного импорта. Срок данного проекта ограничен действием статьи 18 федерального закона №46-ФЗ, легализующего параллельный импорт (до конца 2022 года. — Ред.). В перечне ведомства есть такие марки, как Apple, Asus, HP, Motorola, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Siemens, JBL и другие.

Накануне сообщалось, что в российских магазинах начали продаваться ноутбуки MacBook, ввезенные с помощью параллельного импорта. Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков отмечал, что в ближайшее время начнется параллель

Президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий параллельный импорт в РФ на 2022 год, 28 июня. В мае Минпромторг утвердил список из 50 товарных категорий для такого импорта. Перечень будет пересматриваться раз в квартал. Изменения будут вноситься на основании мониторинга товаров.

С 1 апреля 2021 года в РФ нельзя продавать гаджеты, которые не обеспечивают возможности использовать отечественный софт. Обязательна предустановка на все устройства российских браузеров, антивирусов, карт, мессенджеров, почтовых программ и онлайн-кинотеатров. За нарушение закона с 1 июля того же года действуют штрафы на сумму до 200 тыс. рублей для юридических лиц.