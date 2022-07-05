В продаже появились ввезенные по параллельному импорту MacBook

В российских магазинах начали продаваться ноутбуки MacBook, ввезенные по процедуре параллельного импорта, узнали «Известия», опросив игроков рынка.

Цены на компьютеры практически вернулись к февральским. Причем разницы в стоимости между «белыми», ввезенными еще до санкций, и «параллельными» макбуками нет.

В пресс-службе re:Store «Известиям» сказали, что в рамках параллельного импорта завозят ноутбуки MacBook с июня. При этом в продаже имеется и техника, ввезенная прямыми поставками от производителя до конца февраля.

«У нас есть и те и те макбуки. Цена на них одинаковая», — рассказала официальный представитель Re:Store Людмила Семушкина.

Подтвердили начало продажи «параллельных» макбуков и в пресс-службе «М.Видео–Эльдорадо». Ноутбуки доступны как с гарантией производителя, так и с гарантийными обязательствами, которые берет на себя ритейлер, заявили там.

«Мы используем все возможные каналы и механики для расширения ассортимента. Представленные в наших сетях модели произведены официально и предназначены в том числе для российского рынка, то есть имеют русскую клавиатуру, подходящие адаптеры питания и прочее», — отметила представитель «М.Видео–Эльдорадо» Валерия Андреева.

Запустили продажу макбуков, полученных благодаря параллельному импорту, и другие торговые площадки. Например, их можно найти на Wildberries, Ozon, в «Связном» и «Ситилинке».

«В июне 2022 по сравнению с мартом стоимость на некоторые модели макбуков уменьшилась до 30%», — отметили в пресс-службе Wildberries.

Тенденцию подтвердили другие игроки рынка. Причинами снижения цен эксперты называют укрепление рубля, начало параллельного импорта и не слишком высокий спрос на фоне опасений, что из-за санкций многие сервисы Apple могут стать недоступны.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Яблочный запас: в продаже появились MacBook из параллельного импорта