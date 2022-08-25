Визуальный дефект: в РФ возник дефицит лицензий на дизайнерский софт

В России возник дефицит лицензий на дизайнерский пакет Adobe Creative Cloud. В этом убедились «Известия», изучив предложения магазинов — партнеров американской компании. У некоторых продавцов можно купить лицензию исключительно для продления действующей подписки, причем она не подойдет тем, кто покупал ПО напрямую у Adobe. По словам опрошенных «Известиями» экспертов в области дизайна, сейчас специалисты вынуждены искать обходные пути для оплаты софта — например, покупать его через посредников в других странах или же пользоваться альтернативными решениями.

Дизайнерские трудности

В России возник дефицит лицензий на программное обеспечение Adobe Creative Cloud, которое требуется дизайнерам для разработки контента для соцсетей, создания иллюстраций, 3D-проектов и решений с дополнительной реальностью . Также такое ПО необходимо для веб-разработки, работы с фото- и видеоматериалами, анимацией и графикой. «Известия» убедились в нехватке предложений о продаже этого софта, изучив предложения профильных торговых площадок.

Например, в магазине AllSoft.ru покупателям доступно только продление подписки за 80 тыс. рублей за год . Почти такая же цена за Adobe Creative Cloud указана на площадке Softline — 79 тыс. У других крупных ритейлеров корреспонденту «Известий» не удалось найти этот пакет программ.

Ранее на официальном сайте производителя стоимость Adobe Creative Cloud составляла 3,2 тыс. рублей в месяц, или 38,4 тыс. в год .

Визуальный дефект Фото: Getty Images/NurPhoto/Jaap Arriens

Компания Adobe сообщила о решении прекратить продажи своих продуктов в России 5 марта . Уточнялось, что пользователи, которые уже оформили подписки на продукты разработчика, смогут ими пользоваться до истечения срока, однако пролонгировать их не получится .

Справка «Известий» Adobe Creative Cloud — набор межплатформенных приложений от Adobe Systems, распространяемых по подписке. Самый известный продукт из линейки — графический редактор Photoshop. Также в набор входят векторный редактор Illustrator, программа для верстки InDesign, редактор PDF Acrobat Pro, звуковой редактор Audition, Gaming SDK для разработки игр и другие программы.

— Сейчас, когда продлить подписку невозможно, российские дизайнеры вынуждены искать альтернативы (которые не дотягивают до уровня Creative Cloud) или же пользоваться услугами посредников или знакомых, живущих за границей , — сказала «Известиям» дизайнер агентства PR Partner Ирина Полякова.

Еще один вариант — использовать нелицензионную программу. Однако большинство дизайнеров в России покупали софт — это удобнее, чем пользоваться пиратской версией. Последняя может вести себя неадекватно — например, если «слетает» одна из программ пакета, пользователь вынужден переустанавливать его полностью, а это потеря времени, объяснила дизайнер.

В поисках альтернативы

Опрошенные «Известиями» специалисты полагают, что найти замену Adobe в России будет достаточно сложно, поскольку главное преимущество этого софта заключалось именно в количестве программ, которые предоставлялись пользователю .

— В условиях санкций найти полноценные аналоги некоторых программ достаточно трудно, так как многие сегодня либо значительно уступают по качеству, либо тоже ушли с российского рынка. Экосистема Adobe насчитывала столько разных программ, что в современных реалиях придется найти или же в короткий срок разработать более двух десятков не уступающих им приложений , — сказал «Известиям» директор компании Smart Engines, заведующий отделом федерального исследовательского центра «Информатика и управление» РАН Владимир Арлазаров.

Визуальный дефект Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Впрочем, существуют отечественные аналоги популярных программ , заметил коммерческий директор R-Style Softlab Денис Хадасков. При этом они значительно дешевле продуктов Adobe , подчеркнул он.

— Для работы с растровыми изображениями существует приложение AliveColors . Решение практически полностью дублирует функционал Photoshop . Кроме этого, существует растровый редактор с открытым исходным кодом GIMP , который также обладает всеми функциями программы Adobe, — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что заменить Illustrator могут редакторы Inkscape и Vectr . Эти решения несколько уступают продуктам Adobe и Corel, однако подходят для большинства повседневных задач. Это зарубежные решения, но они являются открытым программным обеспечением, то есть распространяются свободно, пояснил Денис Хадасков.

— Для работы с видео также существуют бесплатные аналоги: Adobe Premiere заменяется решением для монтажа Lightwork, для работы с видеоэффектами представлены бесплатное решение Wax и коммерческое Hitfilm , — рассказал специалист.