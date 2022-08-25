Визуальный дефект: в РФ возник дефицит лицензий на дизайнерский софт
В России возник дефицит лицензий на дизайнерский пакет Adobe Creative Cloud. В этом убедились «Известия», изучив предложения магазинов — партнеров американской компании. У некоторых продавцов можно купить лицензию исключительно для продления действующей подписки, причем она не подойдет тем, кто покупал ПО напрямую у Adobe. По словам опрошенных «Известиями» экспертов в области дизайна, сейчас специалисты вынуждены искать обходные пути для оплаты софта — например, покупать его через посредников в других странах или же пользоваться альтернативными решениями.
Дизайнерские трудности
В России возник дефицит лицензий на программное обеспечение Adobe Creative Cloud, которое требуется дизайнерам для разработки контента для соцсетей, создания иллюстраций, 3D-проектов и решений с дополнительной реальностью. Также такое ПО необходимо для веб-разработки, работы с фото- и видеоматериалами, анимацией и графикой. «Известия» убедились в нехватке предложений о продаже этого софта, изучив предложения профильных торговых площадок.
Например, в магазине AllSoft.ru покупателям доступно только продление подписки за 80 тыс. рублей за год. Почти такая же цена за Adobe Creative Cloud указана на площадке Softline — 79 тыс. У других крупных ритейлеров корреспонденту «Известий» не удалось найти этот пакет программ.
Ранее на официальном сайте производителя стоимость Adobe Creative Cloud составляла 3,2 тыс. рублей в месяц, или 38,4 тыс. в год.
Компания Adobe сообщила о решении прекратить продажи своих продуктов в России 5 марта. Уточнялось, что пользователи, которые уже оформили подписки на продукты разработчика, смогут ими пользоваться до истечения срока, однако пролонгировать их не получится.
— Сейчас, когда продлить подписку невозможно, российские дизайнеры вынуждены искать альтернативы (которые не дотягивают до уровня Creative Cloud) или же пользоваться услугами посредников или знакомых, живущих за границей, — сказала «Известиям» дизайнер агентства PR Partner Ирина Полякова.
Еще один вариант — использовать нелицензионную программу. Однако большинство дизайнеров в России покупали софт — это удобнее, чем пользоваться пиратской версией. Последняя может вести себя неадекватно — например, если «слетает» одна из программ пакета, пользователь вынужден переустанавливать его полностью, а это потеря времени, объяснила дизайнер.
В поисках альтернативы
Опрошенные «Известиями» специалисты полагают, что найти замену Adobe в России будет достаточно сложно, поскольку главное преимущество этого софта заключалось именно в количестве программ, которые предоставлялись пользователю.
— В условиях санкций найти полноценные аналоги некоторых программ достаточно трудно, так как многие сегодня либо значительно уступают по качеству, либо тоже ушли с российского рынка. Экосистема Adobe насчитывала столько разных программ, что в современных реалиях придется найти или же в короткий срок разработать более двух десятков не уступающих им приложений, — сказал «Известиям» директор компании Smart Engines, заведующий отделом федерального исследовательского центра «Информатика и управление» РАН Владимир Арлазаров.
Впрочем, существуют отечественные аналоги популярных программ, заметил коммерческий директор R-Style Softlab Денис Хадасков. При этом они значительно дешевле продуктов Adobe, подчеркнул он.
— Для работы с растровыми изображениями существует приложение AliveColors. Решение практически полностью дублирует функционал Photoshop. Кроме этого, существует растровый редактор с открытым исходным кодом GIMP, который также обладает всеми функциями программы Adobe, — подчеркнул эксперт.
Он добавил, что заменить Illustrator могут редакторы Inkscape и Vectr. Эти решения несколько уступают продуктам Adobe и Corel, однако подходят для большинства повседневных задач. Это зарубежные решения, но они являются открытым программным обеспечением, то есть распространяются свободно, пояснил Денис Хадасков.
— Для работы с видео также существуют бесплатные аналоги: Adobe Premiere заменяется решением для монтажа Lightwork, для работы с видеоэффектами представлены бесплатное решение Wax и коммерческое Hitfilm, — рассказал специалист.
Вероятно, в скором времени в реестре отечественного программного обеспечения можно будет увидеть новые решения с функционалом ушедших импортных или даже целые экосистемы, допустил Владимир Арлазаров. Также возможно появление новых программных продуктов азиатского рынка, к которому начинают присматриваться некоторые интеграторы, заключил он.