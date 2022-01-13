Софт раздора: продавца ПО для многих ведомств подозревают в пиратстве

Почтовый сервер, который используют крупнейшие российские компании и ведомства, может оказаться пиратским. СК возбудил уголовное дело против Александра Малышева, руководителя АО «СталкерСофт» — компании, разрабатывающей и продающей коммуникационную платформу CommuniGate Pro. Как сказал «Известиям» источник в правоохранительных органах, Малышев подозревается в том, что мог торговать этой программой, осознанно нарушая авторские права ее разработчика. В «СталкерСофт» считают, что уголовное дело инициировала наследница автора ПО. CommuniGate Pro, утверждает компания-поставщик, установили десятки крупных организаций и ведомств, в том числе РЖД, ФНС, Генпрокуратура, МИД, Госдума. По мнению экспертов, статусные пользователи могут столкнуться с проблемами.

Чей продукт?



29 декабря 2021 года следственное управление по Северо-Западному округу Москвы возбудило уголовное дело в отношении Александра Малышева — гендиректора АО «СталкерСофт». По данным источника «Известий», он подозревается в нарушении авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ).

Коммуникационную платформу CommuniGate Рго в 90-е годы прошлого века разработал известный российский программист Владимир Бутенко. Тогда же он создал группу компаний CommuniGate Systems, чтобы продавать свою разработку на зарубежных рынках. Группа объединила российское, американское и германское юрлица, включая АО «СталкерСофт».

Софт раздора Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В 2013 году Владимир Бутенко вышел из руководства российской «СталкерCофт», но остался президентом американской Stalker Software, Inс., которая занималась продажей программы на рынках Северной, Южной Америки и Японии.

В конце 2015 года Роспатент зарегистрировал его авторское право на программу.

29 августа 2018 года Бутенко скончался. Его дочь Анна Бутенко наследовала права на зарегистрированную в России версию продукта, а также получила контроль над Stalker Software, Inс., пояснили «Известиям» в «СталкерСофт». Источник в органах следствия, в свою очередь, отметил, что именно американской Stalker Software, Inс. в настоящее время принадлежит исключительное право на все программные компоненты, созданные Бутенко.

По словам собеседника «Известий» из правоохранительных органов, еще до смерти Бутенко, а именно с 14 января по 29 августа 2018 года, АО «СталкерСофт» без ведома правообладателя незаконно продавало контрафактные экземпляры программы CommuniGate Pro на основании незаконных лицензионных договоров. Общая сумма сделок превысила миллион рублей.

По словам источника «Известий», Малышев в силу занимаемой должности гендиректора АО «СталкерСофт» мог знать, были ли у компании лицензионные договоры на использование и продажу этой программы.

Фото: © OpenNet

— Если российский «СталкерСофт» не сможет доказать, что его отношения с Бутенко позволяли поставлять продукт, то у компании будут большие проблемы, — считает президент антипиратской ассоциации «Русский щит» Юрий Злобин. — Это не первый и далеко не последний случай. Есть гигантское количество авторских произведений, которые автор легально распространял через некую структуру, в какой-то момент их дороги разошлись, а продукт продолжают продавать, не ставя автора в известность. Но нельзя быть уверенными, что в этом случае мы имеем дело с такой ситуацией. Если бы факт пиратства уже был установлен, мы бы говорили не о возбуждении уголовного дела, а о передаче его в суд.

Согласно сайту госзакупок zakupki.gov.ru, в период с 14 января по 29 август 2018 года CommuniGate Рго у АО «СталкерСофт» приобрел, в частности, Кронштадтский морской завод. В отделе правового обеспечения предприятия «Известиям» не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию, но заверили, что «если и была такая сделка, то она проходила правовую экспертизу».

В АО «СталкерСофт» «Известиям» рассказали свою версию событий. По мнению представителей компании, уголовное преследование инициировала дочь и наследница покойного программиста — Анна Бутенко.

— В начале 2021 года органы УМВД по СЗАО по заявлению Анны Бутенко провели доследственную проверку в отношении руководителей и программистов АО «СталкерСофт» на предмет нарушения авторских и смежных прав, — заявили собеседники издания. — По результатам проверки в возбуждении уголовного дела заявителю было отказано. Почти сразу Анна Бутенко обратилась в следственное управление Следственного комитета России по СЗАО, которое возбудило уголовное дело по ст. 146 УК РФ. Ведется следствие, однако все жалобы и ходатайства АО «СталкерСофт» отклоняются или игнорируются.

По мнению представителей компании, сложившаяся ситуация нетипична для российской юридической практики: «При отказе одного правоохранительного органа в возбуждении уголовного дела возбуждено новое уголовное дело другим органом в том же округе в рекордно короткие сроки — всего за три дня» . Компания не готова раскрывать или комментировать детали процесса.

«Известия» направили запрос в Следственный комитет с просьбой прояснить, на каком этапе находится расследование.

Кто пользуется?

Несмотря на то что следствие проверяет законность торговли программным обеспечением в период с 14 января по 29 августа 2018 года, проблемы могут возникнуть и у тех организаций, которые приобретали продукт раньше или позже этого срока.

На сайте CommuniGate Systems среди пользователей названы МИД, Госдума, Минсельхоз, банки и много других крупных организаций.

— В указанный период (с 14 января по 29 августа 2018 года. — «Известия») состоялись как продажи новым клиентам, так и продление ранее приобретенных лицензий, — сообщили в «СталкерСофт». — На начало 2022 года система CommuniGate Рго насчитывает около 150 млн пользователей. Среди них МВД, Генпрокуратура, крупнейшие российские предприятия оборонного комплекса, РЖД и другие структуры.

Софт раздора Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По информации из открытых источников, в структурах ОАО «РЖД» коммуникационная платформа CommuniGate Pro внедрялась с 2014 до 2020 года. К началу 2018 года это ПО также внедрили в Центре обработки данных ФНС России — на сайте zakupki.gov.ru присутствуют данные об этих сделках. Там же содержатся сведения о закупках программного обеспечения ведомствами и администрациями ряда российских регионов, промышленными предприятиями и научными учреждениями.

CommuniGate Pro совместима с отечественной операционной системой РЕД ОС, которая установлена в Минобороны, Минюсте, Генпрокуратуре — в большом числе ведомств, а также региональных администраций. Разработчик РЕД ОС — ООО «РЕД СОФТ» не отрицает, что многие его статусные клиенты используют CommuniGate Pro. Однако в компании не стали комментировать сложившуюся ситуацию в связи с тем, что между обеими фирмами существует чисто технологическое партнерство и вопросы приобретения лицензий CommuniGate отношения к «РЕД СОФТ» не имеют.

«Известия» обратились в организации, упомянутые в статье, с вопросом о том, используют ли они программное обеспечение CommuniGate Pro и как намерены действовать, если оно будет признано пиратским.

Кто ответит?

Юрий Злобин считает важным фактором условия лицензионного соглашения, заключенного между поставщиком ПО и покупателями.

— Если оно не ограничено по времени, покупателям не о чем беспокоиться, — говорит эксперт. — Если же соглашение заключалось, скажем, на год или на пять лет, то по истечении этого срока покупатель обязан заключить новое соглашение с корректным правообладателем.

Велика ли вероятность негативного развития событий для тех, кто приобрел лицензию CommuniGate — вопрос дискуссионный.

— Они добросовестные покупатели. В случае если у них хорошие юристы, а у них хорошие юристы, проблем возникнуть не должно, — рассуждает Юрий Злобин . — Деньги, которые они перечислили «СталкерСофт», должны были предназначаться в том числе для автора ПО. И если компания не рассчиталась с владельцем авторских прав, вины покупателей здесь нет.

Но есть и другое мнение.

— Если будет доказано отсутствие у компании права на ПО, то это может стать основанием для привлечения покупателей к ответственности, — возражает Николай Ужегов, юрист «ФБК Legal», патентный поверенный. — Вид ответственности будет зависеть от дальнейших действий такого приобретателя. Она может быть даже уголовной, если пиратская программа использовалась в целях извлечения дохода, что повлекло значительный ущерб для правообладателя. В большинстве случаев суды скептически относятся к доводам покупателей о том, что они не знали о контрафактном характере покупаемой ими продукции.

Юрий Злобин уточнил, что наследники правообладателя могут предъявлять претензии к покупателям, но считает, что перспектива этих инициатив стремится к нулю. Таких судебных разбирательств пока что нет.

На сегодня, судя по данным базы СПАРК, в российских судах рассматриваются шесть гражданских дел, связанных с авторскими правами на CommuniGate Pro. Все они касаются споров между «СталкерСофт» с одной стороны и Анной Бутенко и принадлежащими ей американскими компаниями с другой. Стороны оспаривают права друг друга на разные версии продукта.