Не ПО правилам: в РФ просят разрешить использование пиратских программ

В России предложили отменить наказание за использование программного обеспечения (ПО) без лицензии . С такой инициативой в Минцифры обратились специалисты Института развития предпринимательства и экономики. Они уточнили: бизнес уже столкнулся с отказами зарубежных производителей софта продлить лицензию, а переход на отечественные решения займет время. Сейчас за программное пиратство предусмотрены крупные штрафы или до шести лет тюрьмы, напомнили юристы. В сложившейся ситуации логично ослабить регулирование, но стоит не полностью легализовать использование нелицензионного софта, а определить время для перехода на новый, считают эксперты.

Решение для IT

Институт развития предпринимательства и экономики обратился в Минцифры с просьбой разрешить бизнесу в РФ использовать ПО, на которое закончилась лицензия . Речь идет о создании законопроекта, который ввел бы в стране мораторий на уголовную и административную ответственность для тех, кому зарубежные разработчики отказались продлевать лицензии . «Известия» ознакомились с письмом организации.

В нем подчеркнуто: промышленность и ритейл не могут работать без IТ-решений. К примеру, операционных систем, офисных продуктов, IТ-сред для разработки. «Стабильная работа программного обеспечения становится фактором продовольственной безопасности», — отметили авторы письма.

Зарубежные поставщики отказывают российским компаниям и не продлевают лицензии, сказано в письме института. Более того, иностранные партнеры прекратили обслуживать программные продукты. Например, ритейлеры стремятся перейти на отечественные решения, в том числе разрабатывают свои продукты . Но такая адаптация требует времени , подчеркнули авторы письма.

Не по правилам Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

По данным Йельской школы менеджмента, в этом году российский рынок покинули 64 компании — разработчики ПО, в том числе Adobe, Atlassian (Jira), Autodesk, Avast, Coursera . Кроме того, приостановили деятельность около 118 таких организаций, еще 26 сократили операционную деятельность, продолжили работу всего 19.

В письме в Минцифры отмечено, что 70% российских компаний испытывают трудности из-за ограничений зарубежных интернет-сервисов и ухода с рынка части поставщиков импортного ПО . Это показал опрос Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) в августе 2022 года. Для каждого второго респондента (47%) трудности не так заметны, хотя каждый пятый (23%) отметил, что сложности не позволяют полноценно функционировать.

«Известия» направили запросы в Минцифры и Минпромторг.

Российский IТ-сектор пытается воспользоваться «окном возможностей» и занять ниши, которые освободили иностранные игроки, отметили в Институте развития предпринимательства и экономики. По данным базы «Спарк», оборот IТ-сектора в первом полугодии 2022-го увеличился. В июне продажи оценили в 354 млрд рублей, что в 1,5 раза выше показателя февраля. Число IТ-компаний в марте–сентябре выросло на 78% по сравнению с январем-февралем.

Не по правилам Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Известия» направили запросы в Ассоциацию компаний розничной торговли, Ассоциацию компаний интернет-торговли, Российский союз промышленников и предпринимателей, а также крупным федеральным ритейлерам.

Нет в ответ

Инициатива актуальна, она направлена на защиту бизнеса, граждан, которые оказались в противоречивой ситуации , сказала «Известиям» глава Экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнения судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева.

— Если поставщики из недружественных стран не продлевают лицензии, то это не должно повлечь ответственность для тех, кто продолжает использовать такое ПО. Ведь у компаний нет возможности оперативно произвести замену, — подчеркнула эксперт. — Чтобы исключить административную и уголовную ответственность для пользователей, логичнее было бы определить разумный срок, которого хватит для перехода на ПО с действующими лицензиями .

Управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин напомнил, что за нарушение авторских и смежных прав предусмотрена ответственность по ст. 146 Уголовного кодекса РФ — до шести лет лишения свободы с крупными штрафами в зависимости от дохода. За взлом программ тоже есть ответственность по УК — до семи лет заключения, добавил он.

Не по правилам Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Предложение института эксперт назвал логичным и разумным, поскольку сложилась ситуация, при которой, с одной стороны, следует защищать право частной собственности на ПО, а с другой — из-за нерыночных принципов страдают права потребителей. Их тоже охраняет и защищает закон.