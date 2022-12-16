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Не ПО правилам: в РФ просят разрешить использование пиратских программ

Готовы ли власти ввести мораторий на наказания за их применение
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В России предложили отменить наказание за использование программного обеспечения (ПО) без лицензии. С такой инициативой в Минцифры обратились специалисты Института развития предпринимательства и экономики. Они уточнили: бизнес уже столкнулся с отказами зарубежных производителей софта продлить лицензию, а переход на отечественные решения займет время. Сейчас за программное пиратство предусмотрены крупные штрафы или до шести лет тюрьмы, напомнили юристы. В сложившейся ситуации логично ослабить регулирование, но стоит не полностью легализовать использование нелицензионного софта, а определить время для перехода на новый, считают эксперты.

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Институт развития предпринимательства и экономики обратился в Минцифры с просьбой разрешить бизнесу в РФ использовать ПО, на которое закончилась лицензия. Речь идет о создании законопроекта, который ввел бы в стране мораторий на уголовную и административную ответственность для тех, кому зарубежные разработчики отказались продлевать лицензии. «Известия» ознакомились с письмом организации.

В нем подчеркнуто: промышленность и ритейл не могут работать без IТ-решений. К примеру, операционных систем, офисных продуктов, IТ-сред для разработки. «Стабильная работа программного обеспечения становится фактором продовольственной безопасности», — отметили авторы письма.

Зарубежные поставщики отказывают российским компаниям и не продлевают лицензии, сказано в письме института. Более того, иностранные партнеры прекратили обслуживать программные продукты. Например, ритейлеры стремятся перейти на отечественные решения, в том числе разрабатывают свои продукты. Но такая адаптация требует времени, подчеркнули авторы письма.

Не по правилам
Компы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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По данным Йельской школы менеджмента, в этом году российский рынок покинули 64 компании — разработчики ПО, в том числе Adobe, Atlassian (Jira), Autodesk, Avast, Coursera. Кроме того, приостановили деятельность около 118 таких организаций, еще 26 сократили операционную деятельность, продолжили работу всего 19.

В письме в Минцифры отмечено, что 70% российских компаний испытывают трудности из-за ограничений зарубежных интернет-сервисов и ухода с рынка части поставщиков импортного ПО. Это показал опрос Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) в августе 2022 года. Для каждого второго респондента (47%) трудности не так заметны, хотя каждый пятый (23%) отметил, что сложности не позволяют полноценно функционировать.

«Известия» направили запросы в Минцифры и Минпромторг.

Российский IТ-сектор пытается воспользоваться «окном возможностей» и занять ниши, которые освободили иностранные игроки, отметили в Институте развития предпринимательства и экономики. По данным базы «Спарк», оборот IТ-сектора в первом полугодии 2022-го увеличился. В июне продажи оценили в 354 млрд рублей, что в 1,5 раза выше показателя февраля. Число IТ-компаний в марте–сентябре выросло на 78% по сравнению с январем-февралем.

Не по правилам
компьютер
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Известия» направили запросы в Ассоциацию компаний розничной торговли, Ассоциацию компаний интернет-торговли, Российский союз промышленников и предпринимателей, а также крупным федеральным ритейлерам.

Нет в ответ

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Инициатива актуальна, она направлена на защиту бизнеса, граждан, которые оказались в противоречивой ситуации, сказала «Известиям» глава Экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнения судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева.

— Если поставщики из недружественных стран не продлевают лицензии, то это не должно повлечь ответственность для тех, кто продолжает использовать такое ПО. Ведь у компаний нет возможности оперативно произвести замену, — подчеркнула эксперт. — Чтобы исключить административную и уголовную ответственность для пользователей, логичнее было бы определить разумный срок, которого хватит для перехода на ПО с действующими лицензиями.

Управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин напомнил, что за нарушение авторских и смежных прав предусмотрена ответственность по ст. 146 Уголовного кодекса РФ — до шести лет лишения свободы с крупными штрафами в зависимости от дохода. За взлом программ тоже есть ответственность по УК — до семи лет заключения, добавил он.

Не по правилам
программы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Предложение института эксперт назвал логичным и разумным, поскольку сложилась ситуация, при которой, с одной стороны, следует защищать право частной собственности на ПО, а с другой — из-за нерыночных принципов страдают права потребителей. Их тоже охраняет и защищает закон.

Если собственник программного обеспечения использует свое право для того, чтобы причинить вред без достаточных на то законных или рыночных оснований, то вполне логично было бы для соблюдения баланса чуть ослабить регулирование в этой сфере, подчеркнул эксперт.

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