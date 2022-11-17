С плеч гигантов: почему в IT-корпорациях идут массовые сокращения

Крупнейшие международные технологические и интернет-компании начали массово сокращать сотрудников. Отрасль, которая долгое время активно генерировала рабочие места (причем весьма высокооплачиваемые), теперь стала ликвидировать их буквально десятками тысяч. Причина — резкое сокращение прибылей как гигантов индустрии, так и компаний поменьше. Кроме того, корпорации набрали огромное количество работников в ходе пандемии. Сейчас оказалось, что эти люди были лишними. Массовые увольнения создают серьезное давление на мировой рынок труда в IT, который и так может начать переживать стресс из-за угрозы глобальной рецессии. Подробнее — в материале «Известий».

Полный набор

Для лидеров мировой интернет-индустрии последний десяток лет стал золотым периодом. С одной стороны, дешевизна и доступность заемных средств позволяла вкладываться в рост, практически не обращая внимания на сиюминутные сложности с рентабельностью. С другой, сам спрос на товары и услуги этого сектора взлетел в разы. Темпы роста мировой экономики в 2010-е существенно замедлились, а в интернет-секторе, напротив, выросли в разы.

С плеч гигантов Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Пандемия, которая нанесла тяжелейший урон большинству отраслей, в данной сфере скорее оказалась позитивным фактором. Локдауны, изоляция, дистанционная работа — всё это играло на руку Apple, Amazon, Google, Facebook (ныне Meta* — запрещена в России), Twitter и Netflix. Их рыночная капитализация поднялась в среднем вдвое, почти все они в 2020-21 годах зафиксировали рекордную выручку и прибыль и, конечно, же активно набирали персонал по всему миру. К примеру, Amazon в начале 2020 года имел 800 тыс. сотрудников, тогда как к середине 2022-го их насчитывалось уже около 1,6 млн.

Однако в последние месяцы компании сектора начали докладывать о своих последних финансовых результатах, которые оказались намного хуже как показателей прежних кварталов, так и ожиданий аналитиков. Сейчас IT-гиганты и тем более фирмы поменьше не могут похвастать тем, что защищены от рецессии и могут двигаться разнонаправленно с мировой экономикой. Напротив, для многих из них окончание пандемии вызвало определенные проблемы, так как люди просто стали меньше сидеть и работать в интернете. Плюс энергетический кризис, рост ставок центробанков и общее замедление в экономике в этот раз ударило по ним ровно так же, как и по компаниям из других секторов.

По методу Маска

Реакция не заставила себя долго ждать. Наиболее резким была перемена настроения в Twitter, который после долгой эпопеи наконец был приобретен за $44 млрд Илоном Маском. Он сразу попробовал несколько инициатив, направленных на повышение прибыльности компании, которая, по его словам, несла чистый убыток в размере $4 млн в день. Однако их эффективность может проверить только время, тогда как старое доброе сокращение персонала может дать результат очень быстро. После немедленного увольнения доброй половины топ-менеджмента, Маск анонсировал сокращение 3700 рабочих мест — около 50% от всего персонала компании (хотя эта цифра не равна числу физических увольнений, так как значительную часть подобных мер составляет закрытие вакансий).

С плеч гигантов Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/David Zorrakino

Данный шаг нельзя назвать «решением левой пятки» экстравагантного миллиардера, он назревал давно. О том, что Twitter нарастил персонал сверх всякой меры, признался его основатель и бывший руководитель Джек Дорси, попутно даже извинившись за кадровую политику. Впрочем, оказалось, что часть из уволенных сотрудников всё же необходима для выполнения текущих задач, так что итоговые цифры по сокращениям могут оказаться несколько меньше заявленных.

Amazon, в свою очередь, на данный момент решил сократить около 10 тыс. мест. Речь идет как о корпоративном, так и собственно технологических подразделениях компании. Больше всего увольнения коснутся отделов, связанных с виртуальным ассистентом Alexa, а также ритейл- и HR-департаментов. В масштабах компании цифры не так велики — едва ли 3% от всего персонала корпорации и на порядок меньше числа тех, кто был принят на работу за последние два года. Однако параллельно компания Джеффа Безоса объявила о том, что прекращает принимать новых сотрудников в корпоративные подразделения, так что может оказаться, что это всего лишь начало.

С плеч гигантов Фото: unsplash.com/Israel Andrade

2022 год, особенно его осень, был не слишком добр к Amazon. Рыночная капитализация компании, недавно шедшей на втором месте в мире по этому показателю, упала на триллион долларов в течение нескольких дней. Операционная прибыль в третьем квартале упала почти вдвое к тому же периоду 2021 года, а денежный поток за последние 12 месяцев сократился почти на четверть. Хотя уровень генерируемой выручки всё еще держится, компания может стоять на пороге немалых проблем, тем более, что все сложности работы в реальном секторе (конкретно розничной торговле) при рецессии будут сказываться на ней напрямую.

Meta сокращает еще больше людей — 11 тыс., что составит примерно 13% от ее рабочей силы. Компания столкнулась с резким сокращением объемов электронной коммерции и усилением конкуренции в тех секторах, где она работает. Но причина, скорее всего, заключается в неудачах на ниве создания метавселенной, где прогресс пока очень слабый, а в осмысленности затеи сомневается всё больше людей. Между тем, это направление заняло у Цукерберга колоссальное количество ресурсов и его провал может означать колоссальные проблемы у всей компании и, конечно, массовые увольнения.

С плеч гигантов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В процессе сжатия

Сокращают персонал и компании помельче. К примеру, платежная система Stripe уволит около тысячи человек, или 14% от своей рабочей силы. Руководство компании призналось в том, что недооценило масштабы инфляции и энергетического кризиса при ранее принятых решениях о расширении бизнеса. Перевозчик Lyft увольняет 700 человек (13% персонала).

Netflix, крупнейший стриминговый провайдер в мире, пока не говорил о сжатии своего зарплатного листа. Но компания начала увольнения задолго до своих коллег и в 2022 году провела уже два раунда сокращений. Так, в июне было уволено около 300 сотрудников, или 4% от общей численности персонала. С тех пор она уже отметилась потерей сразу миллиона подписчиков по итогам второго квартала. Впрочем, в третьем квартале платформе удалось отыграться, добавив 2,4 млн подписчиков и несколько увеличив общий объем продаж. Так что компания, скорее всего, будет выглядеть относительно нормально на общем фоне, во всяком случае, в ближайшие месяц или два.

Если посмотреть на общую статистику, то с начала 2022 года только в технологическом секторе США было сокращено около 67 тыс. человек, что стало рекордом за всё время. Так персонал не сокращали даже во время краха доткомов в начале 2000-х годов. По всему миру эти цифры составляют 121 тыс. человек в 795 компаниях.