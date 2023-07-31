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Где взлет, там посадка: российская ПВО отбила массированную воздушную атаку

Перехвачены две модернизированные ракеты комплекса С-200 и семь крылатых Storm Shadow
Фото: РИА Новости
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С 4 июня, когда началось украинское контрнаступление, ВФУ потеряли 415 танков и 1300 бронемашин, сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, теперь противник наступает в пеших порядках, держа технику на расстоянии от передовой. Также 29 июля Вооруженные силы РФ отбили массированные украинские ракетные атаки. ПВО перехватила две модернизированные для ударов по наземным целям ракеты комплекса С-200 и семь крылатых ракет Storm Shadow, сообщили в Минобороны РФ.

Новая тактика

В пятницу, 29 июля, президент России Владимир Путин сообщил, что серьезных изменений в зоне спецоперации на Украине нет, противник отправил свои подразделения к местам дислокации для восстановления.

Также он рассказал о смене тактики украинскими формированиями: теперь они наступают в пеших порядках, держа технику на расстоянии от передовой.

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— Подвозят на передний край на бронетехнике людей, выбрасывают, и техника сразу исчезает. Видимо, берегут технику, боятся ее потерять. И атакуют в пешем порядке, подставляя, конечно, людей под удары наших танков, артиллерии и так далее, — отметил президент.

Такую смену тактики ВФУ глава государства объяснил потерями бронетехники: с 4 июня, когда началось украинское контрнаступление, они потеряли 415 танков и 1 300 бронемашин. По словам Владимира Путина, две трети из этой техники — западного производства.

наступление
Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Кроме того, глава государства отметил, что на участке ответственности генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева наши части переходят в контрнаступление.

— На двух участках они продвинулись, на одном — 15 километров по фронту. Делают это для того, чтобы улучшить свое положение там: высотки занимают, опорные пункты новые создают, действуют уверенно, — уточнил президент.

Сбиты Storm Shadow и С-200

Также российские ПВО отбили массированную ракетную атаки ВФУ. Были перехвачены две модернизированные для ударов по наземным целям зенитные ракеты комплекса ПВО С-200, семь крылатых ракет Storm Shadow, сообщили в Минобороны РФ 29 июля.

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По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, за выходные украинские вооруженные формирования попытались нанести массированные удары по российским военным, а также важным социальным объектам в ЛНР, ДНР и Запорожской области.

Причем, как отметили собеседники издания, главным в замысле украинского командования было добиться крупной медийной победы. Удары наносились с помощью крылатых ракет Storm Shadow и модернизированных ракет С-200. Российское ПВО смогло отразить все удары.

Эти события связаны и с днем Военно-морского флота, и с нашими ударами по украинским военным объектам в последние дни, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

военный
Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

— Кроме того, они пытаются отвлечь внимание от неудач на поле боя и огромных потерь личного состава, — отметил он. — Но наши силы ПВО свою задачу выполнили. Это показывает, что мы уже научились справляться с ракетами Storm Shadow. Аналогичные ракеты должны поставить французы, от немцев, от американцев они ждут того же. С их помощью они собираются захватить Крым. Но наши войска ПВО работают, сбивают эти ракеты. А это совсем другие деньги, нежели артиллерийские снаряды.

Кроме того, утром 30 июля российские военные пресекли попытку атаки трех украинских беспилотников по объектам в Москве, сообщили в Минобороны РФ. Один дрон сбили силы ПВО в Одинцовском районе Московской области, еще два беспилотника подавили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Потеряв управление, они разбились на территории комплекса «Москва-Сити».

Также в ночь на 30 июля ВФУ предприняли попытку атаковать полуостров Крым 25-ю беспилотниками самолетного типа.

В результате 16 беспилотников сбили силы ПВО, еще девять БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Не достигнув цели, они потерпели крушение в акватории Черного моря. Пострадавших и разрушений нет, сообщили в военном ведомстве.

Идем вперед

В Минобороны РФ подробно рассказали о боях последних дней. Российская армия в течение двух суток продвигалась вперед на купянском направлении.

— Штурмовые отряды Западной группировки войск продолжили наступательные действия в направлении населенного пункта Новоселовское ЛНР и продвинулись на 300 метров в глубину обороны противника, — рассказал в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 30 июля.

мотострелковые
Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Днем ранее штурмовые отряды 1-го мотострелкового полка наступали в районе населенного пункта Куземовка в ЛНР, заняв более выгодные позиции.

Потери противника за двое суток на данном направлении составили свыше 100 военнослужащих и 10 единиц техники.

Отраженные атаки

ВФУ в течение двух суток — 29 и 30 июля — продолжали безуспешные попытки наступательных действий на донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях, сообщили в Минобороны РФ.

— На донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и действиями подразделений Южной группировки войск успешно отражено семь атак противника в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Красногоровка ДНР, — рассказал 30 июля генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Днем ранее на донецком направлении было отбито пять атак противника.

На южнодонецком и запорожском направлениях подразделения группировки Восток отразили атаку противника в районе Успеновки в Запорожской области. Кроме того, подразделения 36-й общевойсковой армии и ВДВ успешно отбили две атаки противника в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное.

На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск Центр отражены три атаки противника в районе Ковалевки в ЛНР, а также Серебрянского лесничества.

удар
Фото: ТАСС/Александр Река

Днем ранее на этом направлении был нанесен упреждающий удар по штурмовым отрядам 42-й и 43-й механизированных бригад ВФУ и отражены две атаки противника в районе Райгородки в ЛНР, а также Серебрянского лесничества.

На данных направлениях за двое суток ВФУ потеряли не менее 1075 человек и 56 единиц техники, включая три танка и две артсистемы М777 производства США.

Бои за Новодонецкое

Морская пехота Тихоокеанского флота сдерживает натиск украинских боевиков. На позициях наших моряков побывал военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Задача черных беретов — сдержать противника. На днях ВФУ предприняли очередную попытку закрепиться на окраинах поселка Новодонецкое.

— Заходили. Было прямое столкновение с противником. Отбили населенный пункт. Здесь подавленный противник. Либо сдаются, либо убегают, — говорит штурмовик с позывным Лаврик.

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Российские огнеметчики окончательно добивают противника.

— По перехвату слушали, как они посылали своих командиров. Не хотели воевать. Говорили, что не пойдут, требовали поменять командование, — рассказал командир штурмовой роты 40-й бригады морской пехоты ТОФ с позывным Кайман.

Сейчас морпехи продолжают следить за всеми перемещениями ВФУ вдоль линии боевого соприкосновения на южнодонецком направлении. После каждой попытки контрнаступления они становятся менее активными.

истребитель
Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Сбили Ми-8

За двое суток в зоне спецоперации российские войска уничтожили не менее 1240 бойцов ВФУ и 69 единиц техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили.

В районе населенного пункта Могилевка Днепропетровской области уничтожен центр переучивания, а также пункт хранения, обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов ВФУ.

В Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 125-й бригады терробороны и склад боеприпасов 43-й механизированной бригады ВФУ. В ДНР поражен пункт управления 100-й бригады терробороны.

В районе города Запорожье уничтожен склад топлива украинской группировки войск «Запорожье». В Запорожской области поражен пункт управления 47-й механизированной бригады ВФУ.

ВКС России в районе населенного пункта Воздвиженка в ДНР сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

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