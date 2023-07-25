Из 18 в 30: в России расширили возраст призыва срочников

В 2024 году диапазон призывного возраста для солдат срочной службы расширят на три года. Появятся и другие нововведения, в том числе крупные штрафы за неявку в военкомат и финансовые ограничения. Подробности о том, для кого и как изменится служба в армии, — в материале «Известий».

Возраст призыва в армию с 2024 года

Призывать на срочную службу в армию с 1 января 2024 года будут мужчин 18–30 лет. Таким образом, первоначальная инициатива Минобороны претерпела два существенных изменения.

Изначально предлагалось повысить как сам возраст призыва (с 18 лет до 21 года), так и предельный возраст (с 27 до 30 лет). В министерстве такое предложение поясняли желанием привлечь в армию зрелых людей, с профессией, образованием и сформировавшимся кругозором. Однако вскоре в инициативу внесли корректировки: выяснилось, что многие призывники хотят пойти служить именно в 18 лет.

Кроме того, изначально верхнюю границу призывного возраста хотели повышать поэтапно, в течение трех лет. Но в итоге диапазон расширят одномоментно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Кого призовут на срочную службу осенью-2023

В 2023 году осенняя призывная кампания должна по традиции начаться 1 октября и продлиться до 31 декабря. Таким образом, для тех, кто отправится служить осенью, ничего не изменится. Всю информацию об осеннем призыве с 1 октября можно будет получить по телефону горячей линии: 122. На него можно звонить как со стационарных, так и с мобильных телефонов. Все звонки бесплатные.

Информацию по призыву солдат срочной службы также размещают на госпортале «Объясняем.рф». Здесь отвечают на самые часто задаваемые вопросы.

Кого призовут на срочную службу весной-2024

Весенний призыв 2024 года станет первым с начала действия нового указа. С 1 января призывать на срочную службу смогут мужчин 18–30 лет. Отсрочку могут получить студенты очной формы обучения (дневное и вечернее обучение), отцы двух и более детей, граждане, которые ухаживают за немощным родственником, представители IT-профессий (при условии подачи заявки на «Госуслугах» за полгода), а также имеющие справку «временно не годен по медицинским показаниям».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Сколько будут служить срочники в 2023 и 2024 годах

Служба продлится 12 месяцев, повышать этот период до двух лет, как предлагали в Госдуме, не планируется. В рамках военной подготовки срочник за первое полугодие осваивает специальность, а за второе — практикуется и совершенствует навыки. Если дисциплинарных взысканий нет, призывник имеет право на одну увольнительную в неделю и на отпуск до 10 суток по семейным обстоятельствам.

Как попасть в спортивную и научную роту в армии

Помимо базовых, в Российской армии созданы пять спортивных рот и 17 научных. Из них восемь входят в Военный инновационный технополис «Эра», также созданы четыре научно-производственные роты. Попасть в них может не каждый: для научной роты призывнику необходимо быть студентом или иметь высшее образование по интересующим Минобороны России специальностям. Средний балл должен быть не ниже 4,5.

Также на службу в научных или спортивных ротах могут претендовать россияне, получившие президентские или правительственные стипендии, победители конкурсов и олимпиад, авторы научных публикаций.

Фото: РИА Новости/Валерий Титиевский

Штрафы и ограничения за неявку в военкомат

За неявку в военкомат по повестке без уважительной причины в России полагается штраф. Однако максимальную сумму санкции решили установить на уровне 30 тыс. рублей, а не 50 тыс., как предполагалось раньше. Поправки в ст. 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях («О неисполнении обязанностей по воинскому учету») находятся в стадии обсуждения. В настоящее время штраф, согласно КоАП, составляет 500–3000 рублей.

Также вводится новый штраф до 15 тыс. рублей за неуведомление военкомата о выезде из России дольше, чем на шесть месяцев, и о возвращении в страну.

Помимо штрафов для тех, кто не явится в военкомат, вводят и другие ограничения. Уклонисты не смогут сдавать экзамен на получение прав и продлевать срок действия водительского удостоверения. Также временно станут недоступны регистрация автомобилей, оформление кредитов и сделки с недвижимостью.

Уголовные дела об уклонении от армии заводят на тех призывников, которые умышленно и без уважительных причин избегают призыва в армию или не являются по подписанной повестке на призывные мероприятия: медицинское освидетельствование и призывную комиссию.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Когда можно не приходить в военкомат

Минобороны предложило ставить россиян на воинский учет и снимать с него без явки в военкомат. Документ находится в стадии рассмотрения. В своих решениях ведомство будет основываться на «сведениях, содержащихся в государственном информационном ресурсе, иных государственных информационных системах и информационных ресурсах». Отмечается, что в таком случае гражданам в личный кабинет на портале «Госуслуги» будут отправляться соответствующие уведомления.

При этом уточняется, что медобследование, включающее в себя проведение профессионального психологического отбора, а также внесение изменений в документы персонального воинского учета будут осуществляться только при личной явке гражданина в военкомат.

Оповещать граждан планируется бумажными и электронными повестками, которые будут дублироваться в личные кабинеты граждан в едином реестре направленных (врученных) повесток. 17 мая сообщалось, что единый реестр воинского учета заработает к осеннему призыву.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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