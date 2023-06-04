Минобороны предложило ставить на воинский учет и снимать с него без явки в военкомат

Граждане России могут получить возможность становиться на воинский учет или сниматься с него без явки в военкомат. Это следует из опубликованного 4 июня проекта постановления правительства, разработанного Министерством обороны РФ.

В документе отмечается, что постановка на воинский учет и снятие с него может осуществляться без личной явки граждан в военкомат «на основании сведений, содержащихся в государственном информационном ресурсе, иных государственных информационных системах и информационных ресурсах».

Отмечается, что в таком случае гражданам в личный кабинет на портале «Госуслуги» будут отправляться соответствующие уведомления.

При этом уточняется, что медобследование, включающее в себя проведение профессионального психологического отбора, а также внесение изменений в документы персонального воинского учета будут осуществляться только при личной явке гражданина в военкомат.

Оповещать граждан планируется бумажными и электронными повестками, которые будут дублироваться в личные кабинеты граждан в Едином реестре направленных (врученных) повесток.

17 мая сообщалось, что Единый реестр воинского учета заработает к осеннему призыву.

Закон о едином реестре воинского учета и электронных повестках для военнообязанных вступил в силу 14 апреля. Согласно нему военнообязанных будут оповещать о призыве с помощью как письменных, так и электронных повесток, которые будут рассылаться через «Госуслуги» или другие ресурсы в информационной системе.

Повестка в электронном или бумажном виде будет считаться врученной по истечении семи дней с момента размещения в реестре повесток.

Как отмечал депутат Андрей Картаполов, единый реестр сделает систему воинского учета прозрачной, а сведения — актуальными. Кроме того, закон обеспечит справедливость и равенство прав граждан.

В Кремле же указывали, что документ представляет важность в условиях сложившейся обстановки, поэтому парламент рассматривал его как первоочередный наряду с аналогичными законопроектами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что инициатива позволит модернизировать устаревшую систему воинского учета.