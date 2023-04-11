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Картаполов рассказал о важности принятия закона о едином реестре военнообязанных

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Принятие закона о едином реестре военнообязанных и электронных повестках минимизирует личное общение граждан и военных комиссариатов. Об этом 11 апреля «Известиям» заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Это минимизация личного общения граждан и военных комиссариатов. Ведь большую часть мероприятий, на которые граждане тратили свое время и нервы в век информационных технологий, можно просто выполнить в автоматизированном режиме. Для этого предназначены государственные информационные ресурсы и единый реестр воинского учета», — сказал он.

Депутат также отметил, что закон обеспечит справедливость и равенство прав граждан.

«Те, кто добросовестно выполняет свои конституционный долг, и те, кто уклоняется от военной службы, не должны быть в равных условиях. Поэтому те, кто уклоняется, должны нести за это ответственность», — заявил он.

По словам Картополова, формирование единого реестра воинского учета будет осуществляться военными комиссариатами в автоматизированном режиме в порядке и сроки, которые будет установлены правительством России.

«Реестр не будет содержать сведения, которые относятся к государственной тайне. Законопроектом также предусматривается на основании сведений реестра воинского учета формирование в автоматическом режиме направленных повесток. Доступ к информации в реестре может быть предоставлен через личный кабинет и единый портал «Госуслуг», — сказал он.

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Ранее в этот день Госдума в III, окончательном чтении приняла закон о едином реестре военнообязанных.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с этим сообщил, что в Кремле не планируют обсуждать новую волну мобилизации.

25 ноября 2022 года российский лидер Владимир Путин подписал указ, в котором поручил Минцифры и Федеральной налоговой службе (ФНС) при участии Министерства обороны сформировать государственный информационный ресурс по актуализации документов воинского учета к апрелю 2024 года.

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