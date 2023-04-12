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В Кремле объяснили оперативность принятия закона о цифровых повестках

Песков: оперативность принятия закона о цифровых повестках объясняется его важностью
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Закон о едином реестре военнообязанных, как и другие подобные ему документы, Госдума в настоящее время принимает как первоочередные, так как они представляют важность в условиях сложившейся обстановки. Об этом 12 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Все подобные документы сейчас очень чрезвычайно важны. И, разумеется, Дума их принимает как первоочередные, срочные документы», — пояснил пресс-секретарь президента РФ журналистам.

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Госдума во втором и третьем чтении приняла закон о единых реестрах призывников и уведомлений

Днем ранее Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках. Как подчеркнул председатель комитета ГД по обороне, соавтор поправок Андрей Картаполов, единый реестр сделает систему воинского учета прозрачной, а сведения актуальными.

Также Картополов отметил, что принятие закона о едином реестре военнообязанных и электронных повестках минимизирует личное общение граждан и военных комиссариатов. Он добавил, что закон обеспечит справедливость и равенство прав граждан.

В свою очередь Песков в связи с этим пояснил, что в Кремле не планируют обсуждать новую волну мобилизации. Пресс-секретарь президента РФ только подчеркнул необходимость усовершенствования и модернизации системы военного учета. По его словам, она должна стать «понятной, быстрой и информативной».

12 апреля глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что электронный реестр военнообязанных в России сейчас разрабатывается по заданию Минобороны и начнет действовать полноценно, вероятно, не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу. Он отметил, что с момента запуска реестра граждане смогут на «Госуслугах» проверять, в каком военкомате стоят на учете и имеют ли право на отсрочку от службы.

25 ноября 2022 года российский лидер Владимир Путин подписал указ, в котором поручил Минцифры и Федеральной налоговой службе (ФНС) при участии Министерства обороны сформировать государственный информационный ресурс по актуализации документов воинского учета к апрелю 2024 года.

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