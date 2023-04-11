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Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограничении продажи вейпов

Госдума приняла закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Госдума РФ в ходе заседания 11 апреля в III, окончательном чтении приняла закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках.

Как подчеркнул председатель комитета ГД по обороне, соавтор поправок Андрей Картаполов, единый реестр «сделает эту систему воинского учета прозрачной, а сведения актуальными».

«Этими изменениями Россия оперативно исправляет те недостатки в системе воинского учета, которые были вскрыты в 2022 году», — высказался он.

Повестки, в частности, будут рассылаться через портал «Госуслуг» и заказными письмами по почте. В последнем случае повестки считаются врученными под расписку в день доставки.

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Введение электронных повесток и создание единого реестра военнообязанных были одобрены ГД ранее в этот день. Согласно документу, повестка может быть продублирована в электронном виде.

25 ноября 2022 года российский лидер Владимир Путин подписал указ, в котором поручил Минцифры и Федеральной налоговой службе (ФНС) при участии Министерства обороны сформировать государственный информационный ресурс по актуализации документов воинского учета к апрелю 2024 года.

Отмечалось, что ресурс будет сформирован в отношении лиц, состоящих или обязанных встать на воинский учет. В исключение входят граждане, имеющие воинские звания офицеров и пребывающие в запасе СВР и ФСБ.

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