Госдума одобрила поправку о едином реестре военнообязанных

Государственная дума во вторник, 11 апреля, одобрила во втором чтении законопроект, предполагающий создание единого реестра военнообязанных, а также введение электронных повесток.

«Реестр воинского учета формируется военными комиссариатами в порядке, установленном правительством Российской Федерации, в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса», — говорится в тексте поправок.

Документ устанавливает, что повестка может быть продублирована в электронном виде.

«Граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны получать повестки. Повестки указанным гражданам направляются в письменной форме и дублируются в электронной форме. В повестках должны быть указаны правовые последствия невыполнения гражданами изложенных в них требований», — говорится в законопроекте.

Накануне председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что основная новация в предлагаемых законодательных изменениях состоит в цифровизации воинского учета. Он пояснил, что единый реестр военнообязанных будет создан на базе государственно информационного ресурса, что сделает всю систему воинского учета прозрачной, а сведения актуальными. Это сведет к минимуму возможности ошибок и необходимость общения военнообязанного с военным комиссариатом, отметил Картаполов.

25 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, в котором поручил Минцифры и Федеральной налоговой службе (ФНС) при участии Минобороны сформировать государственный информационный ресурс по актуализации документов воинского учета к апрелю 2024 года.

Отмечалось, что ресурс будет сформирован в отношении лиц, состоящих или обязанных встать на воинский учет. В исключение входят граждане, имеющие воинские звания офицеров и пребывающие в запасе СВР и ФСБ.