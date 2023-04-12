Реклама
Прямой эфир
Общество
Власти назвали фейком сообщения о падении неопознанного объекта на Урале
Мир
Страны Восточной Европы начали искать способы отказа от поставок урана из России
Общество
В Крыму отказались от проведения парадов Победы в этом году
Общество
МЧС сообщило о приостановке работы Керченской паромной переправы из-за тумана
Армия
В ЛНР сообщили о переброске до 2 тыс. боевиков ВСУ на купянское направление
Экономика
«ИКС Холдинг» подвел итоги финансового года
Мир
Крупный лесной пожар вспыхнул на северо-востоке США
Мир
В США обнаружили тела барабанщика группы Lotus и его сына
Мир
В США заподозрили СБУ в попытке подрыва российского А-50 в Белоруссии
Общество
МВД начнет проверки отказавшихся от гражданства Украины россиян
Авто
Городские кроссоверы «Москвич 3» появились в такси
Мир
ВСУ обвинили в перевозке оружия в машинах с эмблемой Красного Креста
Мир
США уличили Венгрию в антиамериканской риторике

Глава Минцифры Шадаев назвал сроки запуска в РФ реестра военнообязанных

Глава Минцифры Шадаев: реестр военнообязанных в РФ запустят не раньше осеннего призыва
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Реестр военнообязанных в России начнет действовать полноценно, вероятно, не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу, заявил глава Минцифры Максут Шадаев в Telegram-чате IT-отрасли.

«Точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона», — заявил Шадаев.

Он отметил, что с момента запуска реестра граждане смогут на «Госуслугах» проверять, в каком военкомате стоят на учете и имеют ли право на отсрочку от службы. Все данные будут автоматически обновляться в личном кабинете. Также через «Госуслуги» можно будет подать заявление на уточнение своих данных.

Работодатель в электронном виде сможет просто и удобно подтверждать выполнение своей обязанности по ведению воинского учета – представляя ежегодно соответствующий отчет в военкомат.

Кроме того, с гражданина снимается обязанность самостоятельно информировать военкоматы об изменении своего семейного положения, образования, места работы, адреса проживания и т. д. Если есть право на отсрочку, то данные гражданина будут исключены уже на этапе формирования списка повесток. А любое решение военкомата или призывной комиссии можно будет обжаловать в досудебном порядке через «Госуслуги». Обращения будут рассматриваться в ускоренном порядке.

Как отметил Шадаев, Минцифы находится в тесном взаимодействии с региональными призывными комиссиями и будет защищать каждого подтвердившего свое право на отсрочку.

Закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках был принял Госдумой днем ранее. Как подчеркнул председатель комитета ГД по обороне, соавтор поправок Андрей Картаполов, единый реестр сделает систему воинского учета прозрачной, а сведения актуальными.

Электронные повестки будут дублировать бумажные. Они будут рассылаться в том числе через портал «Госуслуги», а также заказными письмами по почте. В последнем случае повестки считаются врученными под расписку в день доставки. Если повестка, которая оформлена в письменном или электронном виде, не вручена, то она считается в любом случае врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток.

Армия зовет: в России начинается весенняя призывная кампания
Кому придет повестка и кто сможет получить отсрочку

Помимо этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что в Кремле не планируют обсуждать новую волну мобилизации.

25 ноября прошлого года российский президент Владимир Путин подписал указ, в котором поручил Минцифры и Федеральной налоговой службе (ФНС) при участии Министерства обороны сформировать государственный информационный ресурс по актуализации документов воинского учета к апрелю 2024 года.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023