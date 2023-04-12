Глава Минцифры Шадаев назвал сроки запуска в РФ реестра военнообязанных

Реестр военнообязанных в России начнет действовать полноценно, вероятно, не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу, заявил глава Минцифры Максут Шадаев в Telegram-чате IT-отрасли.

«Точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона», — заявил Шадаев.

Он отметил, что с момента запуска реестра граждане смогут на «Госуслугах» проверять, в каком военкомате стоят на учете и имеют ли право на отсрочку от службы. Все данные будут автоматически обновляться в личном кабинете. Также через «Госуслуги» можно будет подать заявление на уточнение своих данных.

Работодатель в электронном виде сможет просто и удобно подтверждать выполнение своей обязанности по ведению воинского учета – представляя ежегодно соответствующий отчет в военкомат.

Кроме того, с гражданина снимается обязанность самостоятельно информировать военкоматы об изменении своего семейного положения, образования, места работы, адреса проживания и т. д. Если есть право на отсрочку, то данные гражданина будут исключены уже на этапе формирования списка повесток. А любое решение военкомата или призывной комиссии можно будет обжаловать в досудебном порядке через «Госуслуги». Обращения будут рассматриваться в ускоренном порядке.

Как отметил Шадаев, Минцифы находится в тесном взаимодействии с региональными призывными комиссиями и будет защищать каждого подтвердившего свое право на отсрочку.

Закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках был принял Госдумой днем ранее. Как подчеркнул председатель комитета ГД по обороне, соавтор поправок Андрей Картаполов, единый реестр сделает систему воинского учета прозрачной, а сведения актуальными.

Электронные повестки будут дублировать бумажные. Они будут рассылаться в том числе через портал «Госуслуги», а также заказными письмами по почте. В последнем случае повестки считаются врученными под расписку в день доставки. Если повестка, которая оформлена в письменном или электронном виде, не вручена, то она считается в любом случае врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток.

Помимо этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что в Кремле не планируют обсуждать новую волну мобилизации.

25 ноября прошлого года российский президент Владимир Путин подписал указ, в котором поручил Минцифры и Федеральной налоговой службе (ФНС) при участии Министерства обороны сформировать государственный информационный ресурс по актуализации документов воинского учета к апрелю 2024 года.