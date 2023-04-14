Вступил в силу закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках

В пятницу, 14 апреля, вступил в силу закон о едином реестре воинского учета и электронных повестках для военнообязанных.

Теперь военнообязанных будут оповещать о призыве с помощью как письменных, так и электронных повесток, последние будут рассылаться через «Госуслуги» или другие ресурсы в информационной системе.

Повестка в электронным или бумажном виде будет считаться врученной по истечении семи дней с момента размещения в реестре повесток.

Создателем реестра станет Минцифры, оператором — Минобороны, а формироваться он будет военными комиссариатами в установленном режиме и на основе сведений государственного информационного ресурса.

Закон был принят Госдумой в трех чтениях 11 апреля, на следующий день его одобрил Совфед. Документ вступил в силу после окончательного подписания.

Как отмечал соавтор поправок, депутат Андрей Картаполов, единый реестр сделает систему воинского учета прозрачной, а сведения — актуальными. Кроме того, закон обеспечит справедливость и равенство прав граждан.

В Кремле же указывали, что документ представляет важность в условиях сложившейся обстановки, поэтому парламент рассматривал его как первоочередный наряду с аналогичными законопроектами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что инициатива позволит модернизировать устаревшую систему воинского учета.