Совфед одобрил закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках

Совет Федерации на заседании в среду, 12 апреля, одобрил закон о едином реестре воинского учета и электронных повестках для военнообязанных.

За принятие закона проголосовали 163 сенатора, один высказался против.

Согласно документу, военнообязанных будут оповещать о призыве с помощью не только письменных, но и электронных повесток. Последние будут считаться врученными с момента размещения в личном кабинете гражданина на портале «Госуслуги» или на другом ресурсе в информационной системе.

Также отмечается, что повестка будет считаться врученной по истечении семи дней с момента размещения в реестре повесток, даже если к этому сроку она не вручена в письменной или электронной форме.

Создателем реестра станет Минцифры, оператором — Минобороны. Позже на основании единого реестра военнообязанных будет создан реестр врученных повесток.

Закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках был принят Госдумой накануне, 11 апреля. Как подчеркнул председатель комитета ГД по обороне, соавтор поправок Андрей Картаполов, единый реестр сделает систему воинского учета прозрачной, а сведения — актуальными.

Ранее, 25 ноября 2022 года, российский президент Владимир Путин подписал указ, в котором поручил Минцифры и Федеральной налоговой службе (ФНС) при участии Министерства обороны сформировать государственный информационный ресурс по актуализации документов воинского учета к апрелю 2024 года.