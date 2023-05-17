Минцифры назвало сроки начала работы единого реестра воинского учета

Единый реестр воинского учета заработает к осеннему призыву. Об этом журналистам заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев 17 мая.

По его словам, такие сроки и были запланированы изначально.

«Заработает быстро <...>. Как заявили (в Минцифры. — Ред.), к осеннему призыву мы и планировали пилотировать», — сказал Шадаев.

11 апреля Госдума приняла закон, предполагающий создание единого реестра военнообязанных, а также введение электронных повесток. На следующий день его одобрил Совфед. Документ вступил в силу 14 апреля.

Теперь военнообязанных будут оповещать о призыве с помощью как письменных, так и электронных повесток, последние будут рассылаться, в частности, через «Госуслуги».

Повестка в электронном или бумажном виде будет считаться врученной по истечении семи дней с момента размещения в реестре повесток.

25 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, в котором поручил Минцифры и Федеральной налоговой службе (ФНС) при участии Минобороны сформировать государственный информационный ресурс по актуализации документов воинского учета к апрелю 2024 года.

Отмечалось, что ресурс будет сформирован в отношении лиц, состоящих или обязанных встать на воинский учет. В исключение входят граждане, имеющие воинские звания офицеров и пребывающие в запасе Службы внешней разведки (СВР) и Федеральной службы безопасности (ФСБ).