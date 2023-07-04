МВД России ограничило право военнообязанных управлять авто за неявку в военкомат

МВД России утвердило порядок ограничения права военнообязанных управления транспортным средством за неявку по повестке в военкомат. Об этом во вторник, 4 июля, сообщил ТАСС со ссылкой на соответствующий приказ ведомства.

«При поступлении сформированного в едином реестре сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, решения о принятии временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата, в виде ограничения на пользование гражданином правом на управление транспортными средствами право на управление транспортными средствами в отношении физического лица ограничивается», — следует из документа.

Как передает «Газета.Ru», информация об ограничении права на управление транспортом должна поступить в федеральную информационную систему Госавтоинспекции в течение суток с момента поступления решения. Ограничение права снимается, когда в реестр воинского учета поступает решение об отмене временных мер.

МВД РФ выступило с инициативой ограничить уклонистов в правах на управление автомобилем ранее, 7 июня.

11 апреля Госдума приняла закон, предполагающий создание единого реестра воинского учета, а также введение электронных повесток. На следующий день его одобрил Совфед. Документ вступил в силу 14 апреля.

Теперь военнообязанных будут оповещать о призыве с помощью как письменных, так и электронных повесток, последние будут рассылаться, в частности, через «Госуслуги». Повестка в электронном или бумажном виде будет считаться врученной по истечении семи дней с момента размещения в реестре повесток.



В мае глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что реестр заработает к осеннему призыву.