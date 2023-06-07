МВД предложило запретить водить автомобиль уклонистам

Министерство внутренних дел (МВД) России выступило с инициативой ограничить в правах на управление автомобилем граждан РФ, которые получили повестку, но не явились в военкомат. Информацию об этом опубликовали 7 июня на портале проектов нормативных актов.

«В течение суток с момента поступления решения о принятии временных мер в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации на межрегиональном, региональном и районном уровнях информация об ограничении на пользование физическим лицом правом на управление транспортными средствами вносится (поступает) в специальное программное обеспечение федеральной информационной системы Госавтоинспекции», — сказано в релизе.

Снять ограничение получится лишь после того, как в реестре появится отметка о том, что гражданин все-таки пришел в военкомат.

17 апреля Минцифры РФ сообщало об отсутствии оснований для начала рассылок повесток через «Госуслуги». Способы направления повесток еще должно установить правительство отдельным актом, который не принят. Тем временем военный комиссар Москвы Максим Локтев отмечал, что тестовая рассылка цифровых повесток станет возможной лишь после принятия соответствующего постановления правительства РФ.

В середине апреля в Генштабе РФ указали на отсутствие планов осуществлять массовые рассылки электронных повесток гражданам призывного возраста.