В Генштабе заявили об отсутствии планов осуществлять массовые рассылки электронных повесток

В Генштабе России 15 апреля заявили об отсутствии планов осуществлять массовые рассылки электронных повесток гражданам призывного возраста.

«Веерных рассылок электронных повесток гражданам призывного возраста не будет. Единый электронный реестр воинского учета создан, прежде всего, для упрощения взаимодействия граждан с военными комиссариатами», — заявил представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России Андрей Бирюков.

Он также отметил, что благодаря реестру упростилось оформление документов.

«Приходить, как ранее, в обязательном порядке, в военные комиссариаты для постановки на воинский учет, оформления отсрочек и решения других вопросов уже нет никакой необходимости», — сказал он.

Он отметил, что в весеннюю призывную кампанию повестки получили 52 тыс. граждан, более 50 тыс. прибыли в комиссариаты.

«В отношении 21 тыс. граждан приняты решения о призыве на военную службу. Еще 29 тыс. граждан предоставлены отсрочки по законным основаниям», — отметил он.

Бирюков подчеркнул, что все существующие сегодня отсрочки для граждан сохраняют свое действие в полном объеме

Первые отправки призывников в пункты дислокации на территории России в рамках весенней кампании начнутся 20 апреля.

Завершится призывная кампания 15 июля.

Закон о едином реестре воинского учета и электронных повестках для военнообязанных вступил в силу 14 апреля.

Теперь военнообязанных будут оповещать о призыве с помощью как письменных, так и электронных повесток. Изменения будут отображаться на портале «Госуслуги» и других ресурсах в информационной системе.