Реклама
Прямой эфир
Мир
В Киеве выразили обеспокоенность возможными убытками от запрета на экспорт зерна
Мир
В Судане сообщили о более чем 100 погибших в столкновениях мирных жителях
Мир
NYT рассказала о подготовке НАТО к возможным боевым действиям на своих границах
Политика
В Госдуме объяснили запрет некоторых стран на импорт зерна с Украины
Наука и техника
SpaceX отменила запуск тяжелой ракеты-носителя Starship
Общество
Скончалась трехкратная чемпионка РФ по гандболу Виктория Дивак
Мир
В Пентагоне заявили об отсутствии военных США на Украине
Мир
СМИ назвали утечку данных из Пентагона мощным ударом по ВСУ перед наступлением
Мир
Жена Шольца покинула пост министра образования Бранденбурга из-за критики
Мир
США перебросят через Эстонию танковый батальон на учения НАТО в Финляндии
Спорт
Головина назвали самым дорогим российским футболистом
Мир
Глава Татарстана Минниханов объявлен «нежелательным лицом» в Молдавии
Авто
В России продажи автомобилей во вторую неделю апреля снизились на 8%

Минцифры не увидело оснований для рассылок повесток через «Госуслуги»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Оснований для начала рассылок повесток через «Госуслуги» в настоящее время нет. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры РФ в понедельник, 17 апреля.

«В принятом законе о цифровизации воинского учета не указано, что повестки будут направляться через «Госуслуги». Способы направления повесток еще должно установить правительство отдельным актом, который не принят», — подчеркивается в сообщении министерства в Telegram-канале.

Ранее в этот же день военный комиссар Москвы Максим Локтев заявил, что тестовая рассылка цифровых повесток станет возможной только после принятия соответствующего постановления правительства России.

«Тестирование сервиса цифровых повесток начнется только после принятия соответствующего постановления правительства РФ», — сказал Локтев ТАСС.

До этого он сообщил, что электронные повестки о явке в военкомат будут рассылаться через портал «Госуслуги» уже в ходе текущего весеннего призыва. Локтев отметил, что оповещение граждан о явке в военкоматы будет проведено не только через «Госуслуги», а также через СМС и в телефонном режиме.

Он также подчеркнул, что в отношении «всего остального действующее законодательство не изменилось, порядок направления граждан на военную службу остался» прежним.

Не остается на бумаге: в России предложили использовать приложение «Госуслуги» вместо паспорта
В Минцифры считают, что замену можно разрешить в некоторых случаях

До этого, 15 апреля, в Генштабе России заявили об отсутствии планов осуществлять массовые рассылки электронных повесток гражданам призывного возраста.

Представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России Андрей Бирюков отметил, что в весеннюю призывную кампанию повестки получили 52 тыс. граждан, более 50 тыс. прибыли в комиссариаты. Он подчеркнул, что все существующие сегодня отсрочки для граждан сохраняют свое действие в полном объеме. Завершится призывная кампания 15 июля.

Закон о едином реестре воинского учета и электронных повестках для военнообязанных вступил в силу 14 апреля.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023