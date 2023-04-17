Минцифры не увидело оснований для рассылок повесток через «Госуслуги»

Оснований для начала рассылок повесток через «Госуслуги» в настоящее время нет. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры РФ в понедельник, 17 апреля.

«В принятом законе о цифровизации воинского учета не указано, что повестки будут направляться через «Госуслуги». Способы направления повесток еще должно установить правительство отдельным актом, который не принят», — подчеркивается в сообщении министерства в Telegram-канале.

Ранее в этот же день военный комиссар Москвы Максим Локтев заявил, что тестовая рассылка цифровых повесток станет возможной только после принятия соответствующего постановления правительства России.

«Тестирование сервиса цифровых повесток начнется только после принятия соответствующего постановления правительства РФ», — сказал Локтев ТАСС.

До этого он сообщил, что электронные повестки о явке в военкомат будут рассылаться через портал «Госуслуги» уже в ходе текущего весеннего призыва. Локтев отметил, что оповещение граждан о явке в военкоматы будет проведено не только через «Госуслуги», а также через СМС и в телефонном режиме.

Он также подчеркнул, что в отношении «всего остального действующее законодательство не изменилось, порядок направления граждан на военную службу остался» прежним.

До этого, 15 апреля, в Генштабе России заявили об отсутствии планов осуществлять массовые рассылки электронных повесток гражданам призывного возраста.

Представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России Андрей Бирюков отметил, что в весеннюю призывную кампанию повестки получили 52 тыс. граждан, более 50 тыс. прибыли в комиссариаты. Он подчеркнул, что все существующие сегодня отсрочки для граждан сохраняют свое действие в полном объеме. Завершится призывная кампания 15 июля.

Закон о едином реестре воинского учета и электронных повестках для военнообязанных вступил в силу 14 апреля.