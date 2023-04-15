Не остается на бумаге: в России предложили использовать приложение «Госуслуги» вместо паспорта

В России могут разрешить использовать приложение «Госуслуги» вместо паспорта и других документов, удостоверяющих личность. Проект указа президента РФ, разработанный Минцифры, разместили для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов. Сможет ли приложение «Госуслуги» заменить паспорт и чем эта инициатива обернется для россиян, выясняли «Известия».

Замена паспорту

Как объясняют в Минцифры, приложение «Госуслуги» вместо паспорта предлагается использовать лишь в некоторых случаях — простых жизненных ситуациях. Речь, в частности, идет о покупках товаров в магазине, посадке на поезд или получении госуслуг в МФЦ. Полный перечень ситуаций, в которых можно применять электронный документ, определит правительство.

«При этом цифровые версии не заменяют бумажные документы, при желании по-прежнему можно будет предъявлять оригиналы» , — отметили в пресс-службе Минцифры.

В пояснительной записке авторы проекта напомнили, что основным документом, удостоверяющим личность гражданина РФ на территории России, остается паспорт. При этом в разных ситуациях в зависимости от статуса гражданина в качестве документа, удостоверяющего личность, используются и другие документы, например, военный билет военнослужащего.

В документе отмечается, что реализация положений проекта указа позволит усовершенствовать процедуры предъявления документов, удостоверяющих личность граждан РФ, и «не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Проект указа «О предъявлении документов с использованием информационных технологий» разработан в соответствии с поручением президента от 15 февраля. Общественное обсуждение завершится 27 апреля.

Проекты нормативных правовых актов, необходимых для использования приложения вместо реальных документов, при их разработке кабмином будут согласованы с МВД и ФСБ России.

«Известия» направили запрос в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

По поручению президента

15 февраля президент России Владимир Путин поддержал эксперимент Минцифры по введению цифрового удостоверения личности на смартфоне вместо бумажного паспорта. В ходе совещания президента с правительством глава Минцифры Максут Шадаев рассказал Путину о развитии цифровых сервисов, благодаря которым, по его словам, можно получить цифровые права, цифровые полисы ОМС и карты болельщика.

Шадаев добавил, что подконтрольное ему министерство уже разрабатывает технологию, которая позволит использовать смартфон вместо паспорта. В связи с этим он попросил президента дать поручение до 1 мая разработать указ, который отладит этот механизм и узаконит.

«Пожалуйста. Чем быстрее, тем лучше. Вот такие цифровые сервисы в высшей степени востребованы. И нужно просто ускорить их внедрение», — сказал президент.

А уже на следующий день, 16 февраля, в тестовом режиме заработал сервис подтверждения личности — в полной мере он доступен на смартфонах с ОС Android, оснащенных NFC-модулем. Максут Шадаев пояснил, что технология позволит в большинстве бытовых ситуаций использовать вместо паспорта QR-код на смартфоне.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Технологию мы разработали: на смартфон загружается из биометрического паспорта фотография, дальше у вас генерируется QR-код, который вы предъявляете, — рассказал глава Минцифры. — И тот, кто хочет проверить у вас основания для входа, из мобильного приложения «Госуслуги» тоже через QR-код проверяет либо ваш возраст, либо ФИО».

По мнению Шадаева, это позволит заменить использование бумажного паспорта QR-кодом в 80% бытовых ситуаций, когда нужно показать паспорт или подтвердить возраст, например, в магазине или при входе в офис.

Шадаев также отметил, что при создании сервиса используются безопасные и защищенные технологии, которые полностью согласованы с ФСБ России.

В порядке эксперимента

Член комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Александр Терновцов в беседе с «Известиями» назвал предложение использовать приложение «Госуслуги» вместо паспорта «удобным для людей».

— В некоторых случаях так будет гораздо комфортнее. Например, при посадке в поезд: не нужно будет искать паспорт среди множества вещей. Или бывают случаи, когда люди забывают взять паспорт, — смартфон оставляют дома гораздо реже, — отмечает эксперт.

По словам Терновцова, пока идея носит «экспериментальный характер»: она является добровольной для людей, никто не говорит о замене бумажного паспорта QR-кодом. По сути, у граждан просто появляется выбор — те, кто не умеет пользоваться смартфоном или «Госуслугами», или люди, живущие в местности, где нет стабильного интернета, могут по-прежнему предъявлять оригинал документа.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

При этом эксперт считает, что применять такую замену можно далеко не всегда. Например, это будет опасно при проведении сделок с недвижимостью, оформлении доверенностей и наследственных дел, открытии банковских счетов и получении кредитов. Во всех этих случаях стоит сохранить предъявление оригинального паспорта.

— Всегда есть риск того, что появятся мошенники, которые будут подделывать QR-коды и пытаться совершить разные действия от имени человека: например, вывести деньги с его счета или получить кредит. Потому важно, чтобы там, где можно будет показывать приложение, была высокая степень защиты, — говорит Терновцов.

Плюсы и минусы

Эксперт факультета программирования университета «Синергия» Николай Щербатенко в беседе с «Известиями» отметил, что к плюсам использования приложения «Госуслуги» вместо паспорта можно отнести мобильность и удобство в применении.

Однако у этого ноу-хау есть и минусы: к примеру, нельзя исключать технические сбои или ошибки системы, которые способны привести к потере данных или затруднить доступ к электронному паспорту.

— При разработке платформы следует учитывать, что будет большая нагрузка на сервер, — рассказывает Щербатенко. — Здесь нужен новый технический подход: может быть, использование блокчейна, которое позволит создать полноценную электронную систему документов, для чего необходимо присвоить каждому гражданину уникальный идентификационный номер.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Эксперт также отмечает, что электронные паспорта с серийными номерами будут меняться, поэтому важно сохранить доступ к ранее выданным паспортам в приложении — для этого, в свою очередь, необходимо грамотно составить цифровой след. Технически это непросто, поскольку придется обработать огромную базу данных.