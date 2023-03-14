Клик помощи: вкладчики смогут получить возмещения через «Госуслуги» с 2024-го

Россияне уже с 2024 года смогут дистанционно получать возмещения по депозитам в случае банкротства их кредитной организации, рассказали «Известиям» в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). Для этого клиенты должны будут подать заявления через сайты «Госуслуг» или агентства . В 2022 году вкладчикам лопнувших банков АСВ перечислило 1,7 млрд рублей. Возможность подать заявление через «Госуслуги» будет пользоваться спросом, считают эксперты. По их оценкам, в 2023 году закрыться могут 15 банков .

Упрощенный доступ

В следующем году россиянам упростят получение возмещений по вкладам в случае отзыва лицензии и банкротства кредитной организации. Клиент сможет пройти удаленную идентификацию и подать заявление через сайты «Госуслуг» или АСВ . Затем вкладчику перечислят деньги на его счет, сообщили «Известиям» в пресс-службе агентства.

Там добавили: сейчас для получения выплаты потребитель должен прийти с заявлением в офис банка-агента (его назначают для расчета с вкладчиками) или в АСВ . Другой вариант — прислать на почтовый адрес агентства просьбу перечислить деньги в конкретную кредитную организацию. У некоторых банков-агентов также есть возможность оформить возмещение дистанционно. Такой услугой в 2022 году воспользовались 46% вкладчиков, которые подавали заявления на возврат средств, добавили в АСВ.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Все кредитные организации, привлекающие депозиты физлиц, участвуют в системе страхования вкладов. Их список размещен на официальном сайте АСВ, объяснила аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова.

После банкротства, которое обычно происходит вслед за отзывом лицензии, агентство через специально назначенные банки выплачивает вкладчикам их накопления в пределах 1,4 млн рублей в каждой организации , пояснил младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. Если же на депозите лежало больше этой суммы, то возврат денег идет уже в процессе ликвидации финорганизации.

При этом когда один банк поглощает другой, он в полной мере берет на себя обязательства последнего — то есть потребитель сможет забрать всю сумму с депозита, отметил Вячеслав Путиловский.

Вместе с тем повышенный лимит страхования в размере 10 млн рублей действует по эскроу-счетам, а также в особых жизненных ситуациях. Например, когда в банке находятся деньги от продажи имущества, полученные в наследство или по решению суда, отметили в АСВ.

В 2022 году произошло четыре страховых случая в отношении кредитных организаций — участников системы страхования вкладов. По ним агентство выплатило возмещения 2,9 тыс. клиентов на общую сумму 761,6 млн рублей , рассказали в пресс-службе АСВ. Там добавили: всего за прошлый год компенсацию получили 12,8 тыс. клиентов 210 банков, включая ранее лишившихся лицензий. Им перечислили 1,7 млрд рублей .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Справка «Известий» Кредитные организации в России стали быстрыми темпами закрываться с 2014 года. Центробанк отозвал рекордное число лицензий в 2016-м — за год по этой причине закрылось 97 банков. Тогда количество финорганизаций, имеющих право на привлечение средств населения, сократилось почти в два раза, до 525. Сейчас в России действует 326 банков.

Развитие системы

При страховом случае АСВ выбирает финорганизацию, которая будет распределять средства ликвидируемого банка между клиентами, однако большая часть денег, как правило, остается на счетах компании-агента , отметил руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. По его словам, отчасти это связано с тем, что вкладчикам бывает затруднительно лично обратиться в банк за оформлением документов на вывод средств . Кроме того, уполномоченные игроки стараются максимально удержать таких клиентов у себя на обслуживании , добавил Вячеслав Путиловский.

Получение возмещений через «Гослуслуги» — следующий этап развития системы страхования вкладов. Это упростит доступ к выплатам, в том числе клиентам не придется заниматься поиском банка-агента , подчеркнул Валерий Пивень. Однако, по его мнению, низкая активность вкладчиков по выводу денег со счетов уполномоченной финорганизации останется таковой даже после внедрения «электронного АСВ».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Российская банковская система продолжит консолидацию за счет сделок слияния и поглощения, в том числе на фоне ухода из РФ дочерних компаний иностранных кредитных организаций , отметил Вячеслав Путиловский из «Эксперт РА». Также небольшое количество финорганизаций ЦБ будет закрывать за нарушение банковского законодательства и по экономическим причинам. Однако основная масса подобных компаний уже лишилась лицензий за последние пять-семь лет.

Всего в 2022 году с рынка ушло 12 банков — у трех ЦБ отозвал лицензию, а остальные были либо добровольно ликвидированы, либо присоединились к другим кредитным организациям, сообщил Вячеслав Путиловский. В 2021-м число таких компаний было значительно больше — из 37 прекративших работу банков регулятор отозвал лицензии у 26.

В 2023-м число отзывов и добровольных сдач лицензий может достичь 15 , считает эксперт. Однако в случае новых значительных шоков можно ожидать заморозки отзывов лицензий до конца года.

В Центробанке и Минцифре не ответили на вопросы «Известий» о том, когда вкладчики смогут получать возмещения через «Госуслуги» и насколько такая услуга будет пользоваться спросом.