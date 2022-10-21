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Граница дозволена: некоторым россиянам без повесток отказывают в выезде

Какова доля таких случаев и можно ли вернуть деньги за сорванный отдых
Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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Некоторые российские мужчины, не получавшие повесток, не могут вылететь на отдых в Египет, Катар и другие страны. «Вы в базе», — говорят пограничники, и туристам не помогает ни справка из военкомата, ни объявления об окончании мобилизации в Москве и Подмосковье. Пока с таким сталкиваются менее 1% годных к службе мужчин, сообщили представители отраслевых организаций. Но предсказать, развернут на границе или нет, невозможно. «Известия» поговорили с представителями туротрасли и выяснили, кого не выпускают на отдых и как вернуть стоимость путевки, если поездка сорвалась в последний момент.

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Туристов, которые не смогли вылететь на отдых за границу после объявления частичной мобилизации 21 сентября, немного, но они есть. Некоторые мужчины, не получавшие повесток, не прошли границу в аэропортах столичного узла и после того, как 17 октября власти объявили об окончании мобилизации в Москве и Подмосковье.

Об инцидентах «Известиям» сообщили представители отраслевых организаций, туроператоров и агентов.

— 18 октября моего туриста не выпустили из Внуково, он должен был лететь рейсом Москва – Хургада. Пограничники выдали уведомление об отказе в пропуске через государственную границу на основании закона от 1997 года «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ». За разъяснениями посоветовали обращаться в один из московских военкоматов, — рассказала «Известиям» турагент Татьяна.

Сам клиент — москвич 1994 года рождения, продолжила женщина. У него военно-учетная специальность «связист», мужчина находится в запасе, повестку не получал. Путевку в Египет вместе с женой он купил еще 13 сентября, до объявления частичной мобилизации.

Граница дозволенного
аэропорт
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

— Турист спрашивал пограничников, почему его не выпускают, говорил про заявление Сергея Собянина об окончании мобилизации в столице. В ответ ему поулыбались, сказали, что на них это не распространяется. Сообщили, что он находится в некой базе — потому и не пропускают, — сказала турагент.

На следующий день мужчина поехал в военкомат выяснять обстоятельства. Там, со слов Татьяны, ему подтвердили, что он «в базе», но отказались выдавать какие-либо справки: разрешение, запрет на выезд или повестку. Посоветовали обращаться в Генштаб, но сказали, что это очень долго и результат не гарантирован, рассказала турагент.

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— В результате турист просто отказался от поездки. Его место в путевке удалось перебронировать на сестру жены, которая в итоге с ней и полетела. Потеряли день отдыха и потратились на новые билеты до Хургады, — рассказала Татьяна.

Со ссылкой на жену туриста она добавила, что в ту ночь пограничники во Внуково не выпустили еще четырех мужчин.

— Это странно, потому что у меня в разгар мобилизации уезжали мужчины-туристы. С 21 сентября по 17 октября все улетели без проблем, хотя, конечно, их расспрашивали на границе: «Куда летите, когда вернетесь, когда покупали тур?» Этот случай у меня первый, — заключила турагент.

1%

О единичных случаях отказа в пропуске через границу РФ после окончания частичной мобилизации в столичном регионе «Известиям» сообщили и представители компаний Anex Tour, Tez Tour и «Интурист». Они уточнили, что клиентов снимали с рейсов в Катар и на Кубу из Внуково и Шереметьево. Уполномоченные органы не объяснили туроператорам, почему мужчинам отказали в вылете, сказали «Известиям» в Tez Tour.

Граница дозволенного
погран
Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

По неподтвержденной информации, у пограничной службы России есть база с данными о тех, кому ограничен выезд из страны в связи с частичной мобилизацией.

«Известия» направили запрос в ФСБ России.

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Основная проблема в том, что туристы не могут знать заранее, выпустят их на границе или нет, говорят эксперты. По утверждению главы комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по правовым вопросам Георгия Мохова, служба пограничного контроля ссылается на административный регламент ФСБ РФ, утвержденный приказом от 8.11.2012 №562. Этот документ предписывает пограничникам проверять основания, по которым человек может выехать за рубеж, и делается это именно в пункте пропуска через границу, сказал специалист.

— Это информация с ограниченным доступом, гостайна. И у нас нет критериев, по которым можно было бы понять, что одного мужчину выпустят, а другого — нет, — поделился Георгий Мохов.

Справка из военкомата о том, что у мужчины есть отсрочка от частичной мобилизации — не гарант того, что погранслужба его выпустит за границу; случаи задержки туристов со справками были, продолжил юрист.

Некоторых заворачивают по поддельным справкам из военкоматов, выяснили «Известия». По данным источника редакции в правоохранительных органах, только 19 октября в Шереметьево и Внуково при прохождении границы выявили по две попытки пассажиров-мужчин покинуть Россию с подложными документами якобы из военкоматов.

Граница дозволенного
фсб
Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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Не выпуская туриста, погранслужба ФСБ не нарушает закон, поскольку президентом РФ не было объявлено об окончании частичной мобилизации, а заявлениями руководителей субъектов страны ФСБ руководствоваться не может, сказал «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян.

— К счастью, доля таких туристов невысока и составляет менее 1% от тех, кто купил путевки, — заметил Артур Мурадян.

С этой оценкой согласился Георгий Мохов.

Возвратные изменения

Как пояснили «Известиям» на горячей линии по вопросам частичной мобилизации, при получении отказа в пересечении границы необходимо сразу потребовать документ с указанием оснований, по которым было ограничено право выезда за рубеж.

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В данном случае это уведомление от погранслужбы — за дополнительными документами в военкомат туристу обращаться не нужно. Но для расчета возвратов и компенсаций также подходят повестка или выписка из воинской части, в которую мужчина был командирован, добавил Артур Мурадян.

— Документ необходим, чтобы у компании были юридические основания для отмены тура. Необходимо как можно скорее связаться с вашим туроператором для минимизации понесенного ущерба, — пояснили на горячей линии.

Юридически запрета на выезд с места жительства при частичной мобилизации нет, он действует только с момента получения повестки, добавили там. В случае, если гражданин не получал повестку, но ему отказали в выезде за рубеж, на горячей линии порекомендовали обратиться в правоохранительные органы.

Граница дозволенного
повестка
Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Для большинства туристов, получивших отказ в выезде за границу по причине частичной мобилизации, предусмотрен механизм максимальной компенсации за удержанием фактически понесенных расходов, — рассказал Артур Мурадян.

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Размер компенсации в каждом случае рассчитывается индивидуально, официального решения госорганов по этому вопросу нет, отметили в Tez Tour. В Anex Tour добавили, что возврат денег сделают только тому, у кого есть подтверждающие документы. Иными словами, если не выпускают мужа, который летит вдвоем с женой, то жене придется все-таки отправиться на отдых или потерять деньги.

— В данном случае такому путешественнику, скорее всего, вернут деньги за авиабилеты и частично — за отель и иные услуги туроператора (трансфер, страховку). Если жена поедет на отдых и заселится в отель, то мужу стоимость номера уже не компенсируют, — пояснил Артур Мурадян.

Турист, потерявший деньги из-за отказа в выезде за границу, может и обратиться в суд, продолжил он.

— Я знаю, что люди пытались подавать претензии на погранслужбу, военкомат, туроператора. Пока до конца разбирательств не дошло, но перспективы этих дел крайне туманны. Ответственность на себя военкомат и погранслужба не взяли, — заметил Артур Мурадян.

Формально ответственность за проверку собственного статуса в связи с мобилизацией лежит на самом туристе, заключил он.

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