К началу октября ЕС практически полностью закрыл сухопутные границы для туристов из России: в ночь на 30 сентября въезд ограничила Финляндия, страны Прибалтики и Польша — еще в начале месяца. Последним «окном в Европу» остается заполярная граница с Норвегией — из Мурманска до норвежского Киркенеса всего 223 км, в обычное время дорога занимает три часа, но сейчас, как убедились корреспонденты «Известий», время ожидания на границе составляет в среднем шесть часов. При том что КПП Борисоглебск – Стурскуг работает только до 16:00. Большая часть выезжающих — мужчины, в основном жители северо-запада России. «Известия» отправились на самые северные границы РФ, чтобы узнать, как россияне сейчас попадают в Европу и что будет с теми, кого развернут на границе.

Полярные границы

Самая северная граница РФ — заполярный КПП Борисоглебск – Стурскуг в сторону Норвегии — с 21 сентября наблюдает самую массовую пробку из России в истории. Время ожидания в очереди на границе — от двух до шести часов, она растянулась почти на 2 км. Сейчас этот пункт пропуска — кратчайший доступный путь из РФ в Европу: Норвегия в отличие от своих северных соседей не закрыла границу для россиян, въезжающих по турвизе.

В трехтысячном норвежском Киркенесе из-за притока россиян полная посадка почти во всех кафе, цены на авиабилеты из местного аэропорта (самого северного в континентальной Европе) выросли в два, а то и в три раза. Средняя стоимость билета из Киркенеса в условный Берлин начинается от €120. Столько же стоит ночь в самой дешевой гостинице. Потому Киркенес для большинства оказавшихся здесь россиян — не конечная точка, а лишь перевалочный пункт на пути в более доступные Грузию или Сербию.

Таксисты Мурманска за поездку до Киркенеса просят от 15 до 25 тыс. рублей, но никто не дает гарантии, что границу получится пройти день в день. КПП Борисоглебск – Стурскуг работает с 9:00 до 16:00. Такси и автобусы выдвигаются к границе в 2–3 утра, чтобы успеть.

Пусть с той стороны переждет Фото: ТАСС/Лев Федосеев

До погранпункта действуют два КПП, на которых у всех выезжающих мужчин проверяют документы и устанавливают, есть ли повестка для мобилизации.

— У пограничников, наверное, есть доступ к базе подлежащих призыву. Но они дополнительно звонят кому-то — в военкоматы, видимо, чтобы проверить. И так с каждым, потому очень долго, — рассказал «Известиям» 40-летний Дмитрий из Санкт-Петербурга, окончивший вуз с технической специальностью и военной кафедрой.

«Страшно, что мобилизуют, конечно», — добавляет он. — На работе многим моим коллегам принесли повестки, они в ужасе, у них дети, уже сложившаяся жизнь, никогда не воевали».

Дмитрий, по его словам, «уехал в чем был»: после работы купил билет до Мурманска за 20 тыс. рублей, заплатил еще 15 тыс. за поездку до Киркенеса, но доехать не успел. На первом же КПП автобус развернули, сказав, что они не успеют проехать границу до закрытия.

Время ожидания на КПП Титово составляет около трех часов. Это самая долгая часть пути — и она же решающая. Есть повестка или фамилия в списке — выехать из РФ уже нельзя, развернут здесь же, в Титово.

Пусть с той стороны переждет Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Пересечь российско-норвежскую границу можно только на транспорте — в том числе на велосипеде. Чем, как вспоминают в беседе с «Известиями» жители Мурманска, в 2018 году активно пользовались африканские беженцы. Тогда всем купившим билет на чемпионат мира по футболу Россия давала безвизовый въезд, многие жители стран Африки покупали билеты до Санкт-Петербурга, прилетали в Мурманск и пытались пересечь границу РФ с Европой на велосипедах. Большинство пытались сделать это нелегально, проникали в Норвегию и сразу подавали на политическое убежище.

— Тогда африканцы скупили все велосипеды в городе. С норвежской стороны границы потом были целые свалки из таких велосипедов, — рассказала «Известиям» жительница Мурманска Мария, отвозившая мужа в Киркенес. — У супруга категория В, он ограниченно годен, официально не подлежит мобилизации. Но сейчас много непоняток. Лучше он с той стороны границы переждет, пока не разберутся в правилах.

Об ошибках в ходе мобилизации говорил и президент РФ Владимир Путин. На заседании Совбеза 29 сентября глава государства отметил, что «есть и случаи, когда, например, врачей, высококлассных специалистов других профессий, причем с многолетним опытом, вместо службы там, где они действительно нужны, и на что они готовы, востребованы, — например, в госпиталях — зачисляют мотострелками».

— Добровольцев, которые сами, без повестки пришли в военкоматы, а таких много, заворачивают обратно. Они якобы не имеют нужных военно-учетных специальностей. Со всем этим — без суеты, спокойно, но быстро, детально, основательно — нужно разобраться, — подчеркнул глава государства.

«Нас всех пропустили»

После того как 28 сентября автобус Дмитрия развернули на КПП Титово, водитель предложил ехать на следующий день через Финляндию в сторону города Ивало. Там есть аэропорт и ходят автобусы до столицы Лапландии — Рованиеми.

— Из Мурманска до КПП Лотта практически нет очередей, до нее 300 км, но на самой границе не надо ждать, можно пройти за час, — вспоминает собеседник «Известий».

Пусть с той стороны переждет Фото: REUTERS/Janis Laizans

По его словам, на погранпункте их автобус был единственным.

— Пограничники на КПП с российской стороны держали нас около полутора часов, проверяли нас по спискам, кому-то звонили. Нас всех пропустили. Финские пограничники очень удивились, что мы решили ехать здесь, — рассказал Дмитрий.

Он отметил, что прошел границу ближе к полудню 29 сентября — в тот же день правительство Финляндии решило закрыть въезд в страну россиянам с туристическими визами. Решение вступило в силу в полночь на 30 сентября.

«Визы россиянам больше не будут выдавать, если основание для поездки — туризм. Одновременно с этим могут быть аннулированы и визы туристов, направляющихся в Финляндию», — заявил глава МИДа страны Пекка Хаависто.

Основной поток россиян в Финляндию шел через КПП Брусничное и Торфяновка, близкие к Петербургу и Выборгу. Как отмечают участники чата «Граница Россия – Финляндия» в Telegram, с 30 сентября поток желающих выехать из РФ резко сократился, но время прохождения границы по-прежнему составляет около 4–5 часов: с российской стороны проверяют разрешение на выезд, с финской — причины для въезда.

Въехать можно тем, кто отправляется на лечение, учебу, по работе или для неотложного ухода за недвижимостью в Финляндии.

Пусть с той стороны переждет Фото: ТАСС/Петр Ковалев

— По сути, вернулись те же правила, что действовали с 15 марта 2020-го до 15 июля этого года, когда граница была полузакрыта из-за пандемии, — рассказал «Известиям» Егор, стоявший в очереди на въезд в Финляндию.

После заявлений финского главы МИДа правительство Норвегии сообщило, что готово ужесточить меры так же, как Финляндия, но будет ждать: трафик всё еще невысок.

— Мы быстро закроем границу, если это будет необходимо, — объявила министр юстиции и общественной безопасности королевства Эмили Энгер Мель.

Пока норвежская граница открыта.

Сильнейший удар за 80 лет

Опрошенные «Известиями» эксперты по-разному оценивают последствия закрытия границ Финляндии.

Старший экономист Института Банка Финляндии по изучению развивающихся экономик (BOFIT) Хели Симола ожидает, что «экономический эффект от решения будет ограниченным для финской экономики как в целом, так и на региональном уровне».

Пусть с той стороны переждет Фото: REUTERS/Lehtikuva/Jussi Nukari

— Хотя объявление о частичной мобилизации в России на прошлой неделе вызвало пик числа прибывающих из России, особенно в Восточную Финляндию, в целом количество приезжих из России в предыдущие годы уже упало до очень низкого уровня, в основном из-за пандемии, — пояснила эксперт «Известиям».

По данным статистического управления Финляндии, доля российских туристов, остававшихся в объектах размещения (гостиницах, отелях, апартаментах), в 2021 году составляла всего 0,1–0,3 %, уточнила экономист.

Советник по внешней политике финляндской Национальной коалиционной партии (третьей в парламенте) Генри Ванханен отметил, что «сокращение туристических потоков и торговли с Россией отразится на экономической активности в приграничных регионах».

— Тем не менее опросы показывают, что большинство финнов готовы к дальнейшему ужесточению экономических санкций против России, несмотря на рост стоимости жизни и экономические потери, — заявил политик «Известиям».

Подобного разрыва хозяйственно-экономических связей между Финляндией и Россией не было уже 80 лет — в последний раз спад был в 1939–1946 годах, но затем Хельсинки и Москва наладили сотрудничество, пояснил «Известиям» президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

Пусть с той стороны переждет Фото: REUTERS/Lehtikuva/Sasu Makinen

— Нынешнее население района от Савонлинны до Котки в 1,5–2 раза избыточно по отношению к количеству рабочих мест, сказалось 20 лет влияния российских туристов, которые приезжали и за едой, и по работе. Для них это был символ цивилизации. Туристы из Швеции ездят в Турку и Тампере, но приезжать в маленькие провинциальные городки Восточной Финляндии им нет интереса, — подчеркнул политолог.

Потому, считает он, экономическая ситуация в регионе серьезно ухудшится. При этом Финляндия небедная страна и будет дотировать эти муниципалитеты, но это придется делать одновременно с решением других социально-экономических задач, включая рост цен на энергоносители. Можно сказать, что, закрыв въезд в Финляндию для российских туристов, Хельсинки стреляет себе по кошельку, заключил Николай Межевич.