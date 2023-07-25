Призывной возраст увеличат в России до 30 лет с 1 января 2024 года

Призывной возраст с 1 января 2024 года составит от 18 до 30 лет. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта о повышении призывного возраста. Данные опубликованы на сайте нижней палаты парламента.

Документ ранее был поддержан профильным комитетом Госдумы по обороне.

Отмечается, что поправки вносятся в закон «О воинской обязанности и военной службе». Они не подразумевают поэтапного повышения верхней границы призывного возраста.