Призыв запаса: кто отправится на военные сборы в 2023 году

В 2023 году в России планово пройдут военные сборы для военнослужащих запаса. Сроки начала сборов будут определены позже, пока точная дата неизвестна. «Известия» разбирались, кого обычно призывают на военные сборы, как они проходят, как их оплачивают и чем сборы отличаются от мобилизации.

Когда в России военные сборы

Военные сборы для солдат и офицеров запаса проводятся ежегодно. Обычно их объявляют в конце зимы или начале весны, для этого издается специальный указ. Так, в 2022 году указ о сборах был подписан 19 февраля, а в 2021 году — 26 апреля. Запасники призываются на сборы в Вооруженные силы РФ, войска национальной гвардии РФ, органы государственной охраны и органы Федеральной службы безопасности.

Кого призывают на военные сборы, возраст

Все запасников подразделяют на категории в зависимости от возраста и воинского звания. У каждой категории есть три разряда, от которых в том числе зависит и срок нахождения в запасе. Если гражданин имеет специальное воинское звание, то возраст призыва может увеличиться. По общим правилам, для участия в военных сборах призывают рядовых и сержантов до 35 лет, младших офицеров до 50 лет, а старших офицеров — до 55 лет. Помимо военнослужащих запаса в войсках РФ есть и военнослужащие из резерва.

Кто числится в запасе, возраст, звания

Все военнослужащие после завершения службы зачисляются в запас в разные категории:

— Рядовой состав: солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы. Максимальный срок пребывания в запасе — до 50 лет.

— Младший офицерский состав: младшие лейтенанты, лейтенанты, старшие лейтенанты и капитаны. Числятся в запасе до 60 лет.

— Старший офицерский состав: майоры, капитаны 3-1 ранга, подполковники и полковники. Остаются в запасе до 65 лет.

— Высшие офицеры: генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник, генерал армии, а также контр-адмирал и адмирал. Находятся в запасе до 70 лет.

В запас зачисляют и тех, кто:

— отучился в военных учебных центрах федеральных вузов,

— отучился в военном вузе или колледже,

— прошел альтернативную гражданскую службу,

— освобожден от призыва или получал отсрочку до 27 лет,

— не прошел военную службу по призыву, не имея на то законных оснований.

Чем запасники отличаются от резервистов?

На государственном портале «Объясняем.рф» рассказали, в чем разница между военнослужащими запаса и резервистами. Резервисты — это те, кто пребывает в запасе, но заключили контракт с Минобороны о пребывании в мобилизационном людском резерве. Они могут трудиться на любой работе, но регулярно проходят военные сборы и ежемесячно получают выплаты.

Сколько длятся военные сборы в России

Правила и организацию военных сборов регулирует статья № 54 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». По закону, продолжительность военного сбора не может превышать два месяца, а всего с момента увольнения в запас военнослужащий может провести на сборах не больше 1 года. Призывать запасника на военные сборы можно не чаще одного раза в три года.

Точную продолжительность военных сборов, место и время их проведения ежегодно определяет Минобороны либо иной федеральный орган исполнительной власти.

Могут ли с военных сборов отправить на войну?

Нет. Согласно все той же ст. 54 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», военные сборы проводятся только для проверки боевой подготовки запасников или для обучения работе с новой боевой техникой. Проведение военных сборов в иных целях не допускается. Поэтому участников военных сборов не могут отправить в зону боевых действий.

Чем отличаются военные сборы от мобилизации и призыва

Призыв на военные сборы и на службу — две совершенно разные вещи. Если на срочную службу в армии призывают мужчин 18-27 лет, то на военные сборы приглашаются только граждане уже пребывающих в запасе. Отметим, что возраст призыва на срочную службу планируют поднять с 18 до 21 года, а предельный возраст — с 27 до 30 лет.

В рамках мобилизации, как и на военные сборы, призывают мужчин из запаса. Однако сборы, в отличие от мобилизации, — плановое ежегодное мероприятие. Срок сборов не может превышать два месяца, тогда как сроки мобилизации устанавливает верховный главнокомандующий.

Повестка на военные сборы 2023

Повестка на военные сборы приходит минимум за 10 дней до начала сборов. Дата начала сборов в 2023 году еще не определена.

Как и в случае срочной службы, повестку вручают лично в руки призывнику и под роспись. Началом военных сборов считается день отправки из военкомата к месту проведения мероприятий, а окончанием — день отправки с места военных сборов или день возвращения в военкомат. Игнорирование повестки приравнивают к административному правонарушению и наказывают штрафом от 500 до 3000 рублей. Но решение о призыве на сборы можно обжаловать в суде.

Кто освобождается от военных сборов

От призыва на военные сборы освобождают:

— женщин,

— граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей,

— прошедших альтернативную службу,

— уволенных в запас менее двух лет назад,

— граждан, забронированных за органами госвласти и органами местного самоуправления на период мобилизации и в военное время,

— сотрудников ОВД и войск нацгвардии, пожарных, таможенников и сотрудников ФСИН,

— гражданский персонал ВС РФ, а также действующих летчиков, железнодорожников, моряков, а также педагогов и тех, кто занят на посевной.

Как оплачиваются военные сборы

На время прохождения военных сборов запасники освобождаются от работы или учебы с сохранением места и получают средний заработок или стипендию по месту постоянной работы или учебы.