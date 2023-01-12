Весенний призыв – 2023: когда, сроки проведения, кто подпадает
В апреле 2023 года в России ожидается начало весеннего призыва на срочную службу. «Известия» собрали информацию и новости о сроках проведения, требованиях к будущим солдатам, основаниях для получения отсрочки, продолжительности и порядке службы.
Когда весенний призыв – 2023, сроки проведения
Весенний призыв проводится ежегодно с 1 апреля. Он длится 3,5 месяца и завершается 15 июля.
Исключение — жители Крайнего Севера и педагоги. Призыв для них объявляется открытым на месяц позже — с 1 мая. Заканчивается, как и для остальных граждан, в середине июля.
Указанные сроки описаны в законодательстве России. Также президент выпускает указ, в котором описываются все детали, сколько человек призовут, изменения (если они есть). Обычно документ выходит в конце сентября и марта, им регламентируются осенний и весенний призывы соответственно.
Например, старт осеннего призыва прошлого года был отложен на один месяц по организационным причинам — сотрудникам военкоматов, занятых на мероприятиях по частичной мобилизации, требовалось время для подготовки к призыву срочников.
Военные комиссариаты должны вручить повестку гражданину в руки и под роспись. Это может происходить по месту жительства, учебы или работы.
Кто попадает под весенний призыв
Призыву на срочную службу подлежат мужчины — граждане России 18–27 лет.
Все потенциальные призывники в обязательном порядке проходят медицинскую комиссию.
Не будут признаны годным имеющие заболевания и определенное состояние здоровья, в частности:
- порок сердца, ишемию, давление выше значений 150 на 90;
- близорукость более минус 6 диоптрий, катаракту, глаукому, отслоение сетчатки;
- хронический отит, полную глухоту;
- грыжу, панкреатит, язву, геморрой;
- хронический энурез;
- сколиоз второй степени с деформацией более 11 градусов;
- плоскостопие третьей степени;
- ожирение выше второй степени;
- ВИЧ;
- гепатит;
- туберкулез;
- онкологию;
- психические заболевания;
- заикание, при котором в значительной степени искажается речь.
Пройти альтернативную службу смогут представители коренных народов и по религиозным убеждениям.
Увеличат ли призывной возраст
В конце декабря 2022 года во время коллегии Минобороны министр Сергей Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призывников:
- с 18 до 21 года (возраст, с которого начинают призывать);
- с 27 до 30 лет (предельный возраст, до которого выписывают повестки).
12 января 2023 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление. Он отметил, что концептуально российский лидер поддерживает инициативу, озвученную Шойгу; за деталями ее оформления рекомендовал обратиться в Минобороны.
Последние новости о весенней кампании 2023 года будут опубликованы на нашем сайте в блоке «Призыв в армию».
Кто может получить отсрочку от срочной службы в ВС РФ
Некоторые могут получить отсрочку, а именно:
- студенты вуза и аспирантуры очной формы;
- айтишники — сотрудники компаний, имеющих соответствующую аккредитацию;
- отцы двух и более несовершеннолетних детей, состоящие в браке;
- воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до трех лет
- отцы-одиночки;
- состоящие в официальном браке с женщиной, находящейся не менее чем на 26-й неделе беременности;
- ухаживающие за немощными родственниками;
- опекуны престарелых родителей.
Сроки и место прохождения срочной службы в России
Срок срочной службы составляет 12 месяцев.
В ходе подготовки прошлого призыва командование сообщало, что призывники не будут привлекаться к проведению специальной военной операции.