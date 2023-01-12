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Весенний призыв – 2023: когда, сроки проведения, кто подпадает

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В апреле 2023 года в России ожидается начало весеннего призыва на срочную службу. «Известия» собрали информацию и новости о сроках проведения, требованиях к будущим солдатам, основаниях для получения отсрочки, продолжительности и порядке службы.

Когда весенний призыв – 2023, сроки проведения

Весенний призыв проводится ежегодно с 1 апреля. Он длится 3,5 месяца и завершается 15 июля.

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Исключение — жители Крайнего Севера и педагоги. Призыв для них объявляется открытым на месяц позже — с 1 мая. Заканчивается, как и для остальных граждан, в середине июля.

Указанные сроки описаны в законодательстве России. Также президент выпускает указ, в котором описываются все детали, сколько человек призовут, изменения (если они есть). Обычно документ выходит в конце сентября и марта, им регламентируются осенний и весенний призывы соответственно.

Например, старт осеннего призыва прошлого года был отложен на один месяц по организационным причинам — сотрудникам военкоматов, занятых на мероприятиях по частичной мобилизации, требовалось время для подготовки к призыву срочников.

Военные комиссариаты должны вручить повестку гражданину в руки и под роспись. Это может происходить по месту жительства, учебы или работы.

Кто попадает под весенний призыв

Призыву на срочную службу подлежат мужчины — граждане России 18–27 лет.

Все потенциальные призывники в обязательном порядке проходят медицинскую комиссию.

Не будут признаны годным имеющие заболевания и определенное состояние здоровья, в частности:

  • порок сердца, ишемию, давление выше значений 150 на 90;
  • близорукость более минус 6 диоптрий, катаракту, глаукому, отслоение сетчатки;
  • хронический отит, полную глухоту;
  • грыжу, панкреатит, язву, геморрой;
  • хронический энурез;
  • сколиоз второй степени с деформацией более 11 градусов;
  • плоскостопие третьей степени;
  • ожирение выше второй степени;
  • ВИЧ;
  • гепатит;
  • туберкулез;
  • онкологию;
  • психические заболевания;
  • заикание, при котором в значительной степени искажается речь.

Пройти альтернативную службу смогут представители коренных народов и по религиозным убеждениям.

Увеличат ли призывной возраст

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В конце декабря 2022 года во время коллегии Минобороны министр Сергей Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призывников:

  • с 18 до 21 года (возраст, с которого начинают призывать);
  • с 27 до 30 лет (предельный возраст, до которого выписывают повестки).

12 января 2023 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление. Он отметил, что концептуально российский лидер поддерживает инициативу, озвученную Шойгу; за деталями ее оформления рекомендовал обратиться в Минобороны.

Последние новости о весенней кампании 2023 года будут опубликованы на нашем сайте в блоке «Призыв в армию».

Кто может получить отсрочку от срочной службы в ВС РФ

Некоторые могут получить отсрочку, а именно:

  • студенты вуза и аспирантуры очной формы;
  • айтишники — сотрудники компаний, имеющих соответствующую аккредитацию;
  • отцы двух и более несовершеннолетних детей, состоящие в браке;
  • воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до трех лет
  • отцы-одиночки;
  • состоящие в официальном браке с женщиной, находящейся не менее чем на 26-й неделе беременности;
  • ухаживающие за немощными родственниками;
  • опекуны престарелых родителей.

Сроки и место прохождения срочной службы в России

Срок срочной службы составляет 12 месяцев.

В ходе подготовки прошлого призыва командование сообщало, что призывники не будут привлекаться к проведению специальной военной операции.

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