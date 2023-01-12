Весенний призыв – 2023: когда, сроки проведения, кто подпадает

В апреле 2023 года в России ожидается начало весеннего призыва на срочную службу. «Известия» собрали информацию и новости о сроках проведения, требованиях к будущим солдатам, основаниях для получения отсрочки, продолжительности и порядке службы.

Когда весенний призыв – 2023, сроки проведения

Весенний призыв проводится ежегодно с 1 апреля. Он длится 3,5 месяца и завершается 15 июля.

Исключение — жители Крайнего Севера и педагоги. Призыв для них объявляется открытым на месяц позже — с 1 мая. Заканчивается, как и для остальных граждан, в середине июля.

Указанные сроки описаны в законодательстве России. Также президент выпускает указ, в котором описываются все детали, сколько человек призовут, изменения (если они есть). Обычно документ выходит в конце сентября и марта, им регламентируются осенний и весенний призывы соответственно.

Например, старт осеннего призыва прошлого года был отложен на один месяц по организационным причинам — сотрудникам военкоматов, занятых на мероприятиях по частичной мобилизации, требовалось время для подготовки к призыву срочников.

Военные комиссариаты должны вручить повестку гражданину в руки и под роспись. Это может происходить по месту жительства, учебы или работы.

Кто попадает под весенний призыв

Призыву на срочную службу подлежат мужчины — граждане России 18–27 лет.

Все потенциальные призывники в обязательном порядке проходят медицинскую комиссию.

Не будут признаны годным имеющие заболевания и определенное состояние здоровья, в частности:

порок сердца, ишемию, давление выше значений 150 на 90;

близорукость более минус 6 диоптрий, катаракту, глаукому, отслоение сетчатки;

хронический отит, полную глухоту;

грыжу, панкреатит, язву, геморрой;

хронический энурез;

сколиоз второй степени с деформацией более 11 градусов;

плоскостопие третьей степени;

ожирение выше второй степени;

ВИЧ;

гепатит;

туберкулез;

онкологию;

психические заболевания;

заикание, при котором в значительной степени искажается речь.

Пройти альтернативную службу смогут представители коренных народов и по религиозным убеждениям.

Увеличат ли призывной возраст

В конце декабря 2022 года во время коллегии Минобороны министр Сергей Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призывников:

с 18 до 21 года (возраст, с которого начинают призывать);

с 27 до 30 лет (предельный возраст, до которого выписывают повестки).

12 января 2023 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление. Он отметил, что концептуально российский лидер поддерживает инициативу, озвученную Шойгу; за деталями ее оформления рекомендовал обратиться в Минобороны.

Последние новости о весенней кампании 2023 года будут опубликованы на нашем сайте в блоке «Призыв в армию».

Кто может получить отсрочку от срочной службы в ВС РФ

Некоторые могут получить отсрочку, а именно:

студенты вуза и аспирантуры очной формы;

айтишники — сотрудники компаний, имеющих соответствующую аккредитацию;

отцы двух и более несовершеннолетних детей, состоящие в браке;

воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до трех лет

отцы-одиночки;

состоящие в официальном браке с женщиной, находящейся не менее чем на 26-й неделе беременности;

ухаживающие за немощными родственниками;

опекуны престарелых родителей.

Сроки и место прохождения срочной службы в России

Срок срочной службы составляет 12 месяцев.

В ходе подготовки прошлого призыва командование сообщало, что призывники не будут привлекаться к проведению специальной военной операции.