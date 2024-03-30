Весенний призыв – 2024: даты, сроки, кто попадает на службу

В 2024 году весенний призыв на срочную службу традиционно начинается 1 апреля. Это будет первая кампания, которая пройдет с учетом нового закона о повышении призывного возраста. Подробнее о том, какие еще изменения вступят в силу этой весной и кому полагается отсрочка, — материале «Известий».

Весенний призыв – 2024: когда начинается и заканчивается

Призывные кампании на срочную службу проводят дважды в год: с 1 апреля по 15 июля (весенний призыв) и с 1 октября по 31 декабря (осенний призыв). Однако есть категории граждан, на которых распространяются другие сроки призыва. Так, представителей малых народов Крайнего Севера и приравненных к нему местностей отправляют на службу с 1 мая по 15 июля и с 1 ноября по 31 декабря. При этом работников педагогических сфер призывают только в конце весны, с 1 мая, а жителей сельской местности, занятых на посевных и уборочных работах, — только осенью с 15 октября.

Ежегодно указ о призыве граждан на службу подписывает президент России. В документе также отмечается количество человек, которых планируется призвать во время весенней кампании. Согласно статистике последних лет, весной на срочную службу обычно призывали чуть больше граждан, чем осенью: 134,5 тыс. в 2022 году и 147 тыс. в 2023-м против 120 тыс. осенью 2022 года и 130 тыс. — осенью 2023-го.

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В рамках военной подготовки солдат-срочник в первое полугодие службы осваивает специальность, а за второе — проходит практические занятия. Если призывник отличился примерным поведением и не нарушал Устав, он имеет право на увольнительную один раз в неделю. Увольнительные могут давать только после присяги. Также у служащего есть право на отпуск, 10 дней плюс время на проезд. После окончания срочной службы военнослужащих демобилизуют и отправляют в запас, откуда их могут призвать на учения запаса или для защиты страны в случае наступления соответствующих обстоятельств.

Кого набирают в армию на срочную службу в весенний призыв

Весенний призыв 2024 года пройдет по новым правилам. Теперь, согласно законодательной базе в России, срочную службу должны походить мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Изменения не коснутся граждан, которым исполнилось 27 лет до 1 января 2024 года, и людей, имеющих отсрочки или освобождения от воинской службы категории В («ограниченно годен»).

Изначально планировалось сдвинуть обе возрастные планки и призывать в армию граждан не с 18 до 27 лет, а с 21 до 30 лет. Свое предложение депутаты Государственной думы мотивировали тем, что важно привлечь в армию зрелых людей, у которых есть образование и жизненный опыт. Тем не менее в конце концов было принято поднять только верхнюю границу призывного возраста.

Весенний призыв – 2024: сколько служить, штраф за неявку

Привлечение мужчин для прохождения службы в армии называется призывной кампанией. Сроки воинской службы в 2024 году остались прежними. Молодые люди, которых заберут в армию весной, будут служить, как и раньше, 12 месяцев (один год).

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Повестка — это документ, которым уведомляют о необходимости прибыть в военкомат. Вызвать могут как для уточнения вопросов воинского учета, так и для проведения процедур, связанных с подготовкой к призыву на военную службу.

В случае неявки в военкомат по уважительной причине полагается штраф, максимальная сумма которого составляет 30 тыс. рублей. За неуведомление организации о выезде из России более чем на шесть месяцев полагается штраф в размере 15 тыс. рублей. С 2024 года уклонисты не могут сдавать экзамен на получение водительских прав и продлевать срок действия водительского удостоверения. Помимо этого, временно будет недоступна регистрация автомобиля, оформления кредитов и сделок с недвижимостью.

Кто не попадает на службу: виды отсрочки

В законодательстве прописаны случаи, в которых граждане могут получить освобождение или отсрочку от армии. Часто данные понятия смешиваются, однако юридически они имеют разное значение. Освобождение от армии, например, по состоянию здоровья, означает, что гражданину вовсе не придется проходить военную службу по призыву. Освобождение выдвигается один раз и навсегда.

Отсрочка же дается на время и когда она закончится, гражданин будет призван на воинскую службу. Самой распространенной причиной данного вида освобождения является получение среднеспециального, или высшего образования.

После первичного посещения военкомата гражданин должен пройти медицинское освидетельствование, по итогам которого призывная комиссия принимает решение: направить на службу, дать освобождение от армии по состоянию здоровья или вызвать на повторную медкомиссию через полгода. Медкомиссия состоит из семи специалистов. Помимо терапевта это окулист, невропатолог, отоларинголог, стоматолог, психиатр и хирург. Решение медкомиссии во многом зависит от здоровья призывника, которое соответствует одной из категорий годности.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По категории А проходят абсолютно здоровые призывники, которые отправляются в армию в ходе ближайшего призыва, если у нет законных оснований для освобождения или права на отсрочку. Категория Б означает, что призывник не может служить в Воздушно-десантных войсках (ВДВ) или спецназе, но может проходить службу в других видах войск.

После присвоения категории В призывника освобождают от срочной службы. Но в будущем он может быть призван на военные сборы или попасть под мобилизацию, если начнутся военные действия. Категория Г присваивается гражданину, которому необходимо непродолжительное лечение или реабилитация, например, после операции. Категория Д означает, что призывник освобождается от службы в армии и снимается с воинского учета. Он не подлежит мобилизации даже в военное время.

Официальный перечень заболеваний, который называется «Расписание болезней», позволяет определить годность гражданина к воинской службе. Список утвержден постановлением правительства от 4 июля 2013 года, он регулярно обновляется. Всего в «Расписании болезней» перечислено более 2 тыс. заболеваний с указанием категории годности. Все болезни разделены на тематические главы, которые состоят из нескольких статей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Призыв в армию и военные сборы для запасников: в чем отличие

Военная служба по призыву (ее еще называют срочная военная служба) — это исполнение воинского долга гражданами призывного возраста в течение года. На нее призывают ранее не служивших граждан, и они впервые получают свою воинскую специальность.