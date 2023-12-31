Призывной возраст в России в 2024 году: для чего повысили, кого коснется

В 2024 году призыв традиционно пройдет в две волны: весенний (с 1 апреля по 15 июля) и осенний (с 1 октября по 31 декабря). Закон об изменении предельного возраста срочной службы начнет действовать с момента весенней кампании. В силу вступят и другие нововведения, в том числе многократное увеличение штрафов за неявку в военкомат и финансовые ограничения. Подробнее о том, для чего повысили призывной возраст и кого коснутся новые сроки воинской службы, — в материале «Известий».

Призывной возраст в России повысят с 1 января 2024-го

С начала 2024 года призывной возраст будет увеличен с 27 до 30 лет, минимальный возраст останется на уровне 18 лет. Первоначальная инициатива Министерства обороны предполагала повышение и минимального, и предельного возраста срочной службы на три года. Однако в итоге минимальный возраст решено было не менять, поскольку выяснилось, что большинство призывников хотят служить с 18 лет.

Нововведения не коснутся граждан, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года. Люди, на законной основе имеющие отсрочки или освобождения от воинской службы категории Б «ограниченно годен», не подпадают под действие этого закона.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Служба в 2024 году будет составлять 12 месяцев (один год), повышать этот период не планируется. В рамках военной подготовки солдат-срочник за первое полугодие осваивает специальность, а за второе проходит практические занятия. В случае отсутствия дисциплинарных взысканий призывник имеет право на одну увольнительную неделю и отпуск до 10 суток.

Для чего повысили призывной возраст

Повышение призывного возраста в Думе объяснили желанием привлечь в армию зрелых людей. Как заявил депутат Юрий Швыткин, к этому возрасту (21 год, который планировали назначить минимальным для прохождения срочной службы) граждане имеют образование, специальность и устоявшееся мировоззрение, что позволяет повысить военный потенциал России. Сегодня на вооружении нашей армии и флота стоят современные и достаточно технологичные образцы оружия и техники. Для того чтобы их квалифицированно обслуживать и применять, человеку требуется определенный набор знаний и навыков.

Помимо изменения призывного возраста перед государством стоит задача увеличения численности Российской армии до 1,5 млн военнослужащих, из которых 695 тыс. должны составлять контрактники. В вооруженных силах появится возможность заключить контракт, начиная с первого дня поступления в войска. На данный момент такое право у солдата-срочника появляется спустя три месяца службы.

Фото: агентство городских новостей «Москва»/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За неявку в военкомат по повестке без уважительной причины полагается штраф. Максимальная сумма санкции будет составлять 30 тыс. рублей. За неуведомление военкомата о выезде из России дольше чем на шесть месяцев и возвращении в страну после долгого отсутствия полагается штраф в размере 15 тыс. рублей. Кроме того, согласно новым правилам, с 2024 года уклонисты не смогут сдавать экзамен на получение водительских прав и продлевать срок действия водительского удостоверения. Также временно будут недоступны регистрация автомобилей, оформление кредитов и сделки с недвижимостью.

Весенний призыв – 2024: сроки проведения и возраст

Призывная кампания весной 2024 года пройдет с 1 апреля по 15 июля. Представители малых народов Крайнего Севера и работники педагогических сфер призываются на месяц позже, с 1 мая. Согласно новому закону, повестку о необходимости явиться в военкомат по месту проживания или прописки получат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет.

На первом этапе все призывники должны пройти медицинскую комиссию, чтобы выявить особенности здоровья, которые влияют на пригодность к службе. Призванные граждане проходят воинскую приемку, где оформляются необходимые документы и происходит распределение по видам войск. После прохождения всех этапов солдаты-срочники отправляются в армию по своему распределению.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Получить отсрочку можно по медицинским показаниям или по социальным причинам. На временное освобождение по-прежнему имеют право студенты очных форм обучения. Отсрочка предоставляется специалистам в IT-сфере, если за полгода до призыва оформить заявление на портале госуслуг.

Осенний призыв – 2024 пройдет с использованием реестра повесток

Осенняя кампания в 2024 году будет проходить с 1 октября по 31 декабря. В соответствии с заявлением пресс-службы Кремля, призыв впервые будет осуществляться при помощи единого реестра воинского учета и общедоступного реестра повесток. Кроме того, глава государства поручил оборонному ведомству совместно с Минцифры до 15 января доложить о работе по постановке граждан на воинский учет и организовать формирование электронных повесток.

В реестре воинского учета будут отражены личные данные, состояние здоровья, поводы для отсрочек, направление и получение повесток, а также данные о явке или неявке в военкомат или обжалование решений. Граждане смогут проверить свой статус в реестре через «Госуслуги» или на официальном портале реестра повесток, который пока не запущен.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько