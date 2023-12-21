Единый реестр воинского учета и электронные повестки: что нужно знать

С осени 2024 года осенний призыв в армию будет осуществляться с использованием единого реестра воинского учета и общедоступного реестра повесток. Соответствующее распоряжение 21 декабря подписал президент РФ Владимир Путин. Кроме того, глава государства поручил оборонному ведомству вместе с Минцифры России до 15 января 2024 года доложить о работе по постановке российских граждан на воинский учет и снятии с него без личной явки в комиссариат. О работе реестра воинского учета и реестра электронных повесток — в материале «Известий».

Единый реестр военнообязанных в России

Осенний призыв в армию в 2024 году пройдет с использованием единого реестра воинского учета и общедоступного реестра повесток. Соответствующий указ 21 декабря подписал президент РФ Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что два новых онлайн-реестра (реестр воинского учета и реестр электронных повесток) заработали с 1 октября 2023 года в тестовом режиме, а на полноценные мощности выйдут только в 2025 году. Цифровые базы позволят направлять повестки только тем, кто может и должен служить, а тех, кто призыву не подлежит, беспокоить не будут.

Нынешняя система воинского учета требовала модернизации, и в ноябре прошлого года Владимир Путин подписал указ, в котором поручил Минцифры и Федеральной налоговой службе (ФНС) при участии Министерства обороны сформировать государственный информационный ресурс по актуализации документов воинского учета к апрелю 2024 года. Новая система позволит в режиме онлайн получать и вносить информацию о военнообязанных, а доступ к ней будет как у сотрудников военкоматов, так и у самих граждан. Кроме того, работодатели также смогут в онлайн-режиме информировать комиссариаты о военнообязанных и обновлять сведения воинского учета. Информацию для реестра возьмут из различных государственных ресурсов и систем, в том числе с портала «Госуслуги».

Благодаря единому реестру военнообязанных на первичный учет в военкомате можно будет встать онлайн. Это особенно актуально для 16–17-летних юношей допризывного возраста, которые должны подавать о себе сведения с 1 января по 31 марта. При удаленной регистрации на учет военнообязанному не потребуется прикреплять медицинскую справки, проходить медобследовование и психологическую экспертизу по-прежнему нужно будет лично.

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Согласно Федеральному закону от 4 августа 2023 года № 439, с 1 января 2024 года призывной возраст будет увеличен — с 27 до 30 лет. Минимальный возраст призыва — 18 лет.

Внедрение системы воинского учета будет проводится поэтапно. В тестовом режиме оба реестра заработают с 1 сентября 2023 года, в течение всего 2024 года базы будут наполнять информацией о призывниках: специалисты смогут запрашивать информацию по системе межведомственного взаимодействия. А с 1 января 2025 года реестры перейдут в управление Минобороны и должны будут заработать в полноценном режиме, ожидают в Минцифры.

Какие сведения будут отражены в реестре воинского учета

— личные данные (ФИО, паспорт, адрес);

— состояние здоровья;

— поводы для отсрочки;

— направление и получение повесток;

— явка/неявка в военкомат;

— ограничения, наложенные за неявку;

— жалобы и обжалования в связи с учетом;

— административная и уголовная ответственность по воинскому учету.

Фото: РИА Новости/Макс Ветров

Электронные повестки в военкомат

Реестр повесток будет синхронизирован с реестром военнообязанных, но в нем будут содержаться данные непосредственно об этих официальных документах:

— данные о получателе повестки (ФИО, место жительства);

— данные о военкомате, направившем повестку;

— дата направления в военкомат;

— дата, когда повестка считается врученной;

— дата, когда призывник должен явиться в военкомат;

— применение/снятие ограничительных мер.

У граждан тоже будет возможность проверить реестр — через «Госуслуги» или на сайте реестра электронных повесток.

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Как узнать, была повестка или нет

В настоящий момент административные последствия за неявку по повестке наступают только после вручения под роспись. Узнать, была ли ранее направлена повестка, нельзя: данные есть только у военкоматов и призывных комиссий. Поскольку реестр не введен в работу, повестки не публикуются на «Госуслугах» и других онлайн-сервисах. Постепенная цифровизация начнется не раньше осеннего призыва, поэтому в настоящее время прописанные в законе нормы пока не применяются.

Какая повестка считается врученной

Согласно новому закону, повестка будет считаться врученной с момента публикации в личном кабинете гражданина на «Госуслугах» или через семь дней после размещения в реестре электронных повесток. Однако запуск электронного сервиса не отменяет бумажные повестки. Вызовы будут также отправлять по месту жительства военнообязанного и дублировать в электронном формате.

За неявку в военкомат без уважительной причины спустя 20 дней со дня вручения повестки вводятся временные ограничения. Так, военнообязанным запретят регистрировать ИП, транспортные средства и недвижимость, ограничат право на управление транспортным средством и откажут в выдаче кредита.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Руководители организаций должны оповещать сотрудников о повестках и направлениях для постановки на воинский учет. В случае отказа гражданина получать повестку работодатель будет обязан направить соответствующее заявление военкомату. В документе необходимо указать дату, должность, подпись и инициалы сотрудника. Присутствующие при отказе также должны расписаться в документе.