Путин подписал закон о повышении предельного возраста пребывания граждан в запасе

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении на пять лет предельного возраста пребывания в запасе ряда граждан, имеющих воинские звания. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 24 июля на официальном интернет-портале правовых документов.

Соответствующие изменения внесены в закон «О воинской обязанности и военной службе». Нормы вступят в силу с 1 января 2024 года.

Законом для военнообязанных россиян, имеющих звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов, предельный возраст запаса, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду — с 45 до 50 лет, к третьему — с 50 до 55 лет.

Для имеющих воинские звания старших офицеров он составит 65 лет, для имеющих воинские звания младших офицеров — 60 лет, а для имеющих иные звания — 55 лет.

Госдума одобрила закон в последнем чтении 14 июля.

Ранее, 14 июня, Госдума в первом чтении приняла законопроект о поэтапном повышении нижнего и верхнего пределов призывного возраста с 18 и 27 лет до 21 и 30 лет. Изменить границы призывного возраста предложил министр обороны Сергей Шойгу 21 декабря 2022 года.