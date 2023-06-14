Госдума приняла в I чтении проект о поэтапном повышении призывного возраста

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года, проект предусматривает переходный период до 2026 года. Информация об этом в среду, 16 июня, была опубликована на сайте Госдумы.

«Предлагается поэтапно повысить нижний предел призывного возраста до 21 года (в настоящее время от 18 лет)», — говорится в тексте пояснительной записки к проекту.

В соответствии с документом, в 2024 году призыву на военную службу будут подлежать граждане от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, в 2026 году — от 21 до 30 лет.

Ранее, 8 июня, комитет Госдумы по обороне одобрил законопроект о поэтапном повышении призывного возраста.

До этого, 13 мая, проект о поэтапном повышении границ призывного возраста был внесен в Госдуму. При этом, несмотря на данные поправки, желающие смогут отправиться на срочную службу с 18 лет.

Изменить границы призывного возраста предложил министр обороны Сергей Шойгу 21 декабря 2022 года.