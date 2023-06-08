Комитет ГД одобрил законопроект о поэтапном повышении призывного возраста

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал к принятию в первом чтении законопроекта о поэтапном повышении призывного возраста. Соответствующее решение опубликовано в электронной базе нижней палаты 8 июня.

Проект федерального закона N 312507-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» предусматривает переходный период до 2026 года.

Согласно поправкам, верхняя граница поднимется сразу, а нижняя — постепенно. Таким образом, с 2024 года призыву будут подлежать граждане от 19 до 30 лет.

Проект о поэтапном повышении границ призывного возраста был внесен в Госдуму 13 марта. Согласно инициативе, призывной возраст в 2024 году составит от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, в 2026-м — от 21 года до 30 лет. При этом, несмотря на данные поправки, желающие смогут отправиться на срочную службу с 18 лет.

Изменить границы призывного возраста предложил министр обороны Сергей Шойгу 21 декабря 2022 года.