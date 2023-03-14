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В ГД внесли проект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года

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В Госдуму внесен проект о поэтапном повышении границ призывного возраста, по нижней планке — с 18 до 21 года, по верхней — с 27 до 30 лет. Соответствующий документ опубликован 13 марта в электронной базе нижней палаты парламента.

«Предлагается поэтапно повысить нижний предел призывного возраста до 21 года. <...> Законопроектом предлагается также повысить верхний предел призывного возраста до 30 лет», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Инициативу в нижнюю палату внесли председатель комитета по обороне Андрей Картаполов и два его заместителя — Андрей Красов и Юрий Швыткин.

Как отмечают авторы, нижняя планка повышается для «гарантированного получения гражданами среднего общего, среднего профессионального и высшего образования».

По мнению авторов законопроекта, предлагаемая норма приведет к сокращению числа потенциальных призывников, поэтому верхняя граница по возрасту повышается в целях компенсации.

Согласно документу, предусматривается переходный период до 2026 года. В 2024 году призыву на военную службу будут подлежать россияне в возрасте от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30, а в 2026-м — от 21 до 30. При этом совершеннолетние молодые люди могут пойти в армию до наступления призывного возраста.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2024 года. Помимо этого, уже выданные отсрочки будут действовать до истечения их срока или до исчезновения их оснований.

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Ранее, 3 марта, глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев сообщил, что законопроект о повышении в России призывного возраста может быть внесен в Госдуму весной, в случае принятия закона парламентом до лета он может вступить в силу осенью. По его словам, документ требует «тщательного, комплексного подхода», в связи с этим принять и начать применять его до начала весеннего призыва вряд ли возможно.

12 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что концептуально президент Владимир Путин поддерживает идею повышения призывного возраста, но подробности и детали ее оформления нужно уточнять в Минобороны РФ.

До этого, 29 декабря, сообщалось, что большая часть (42%) россиян поддержала идею повысить призывной возраст с 18 до 21 года, тогда как инициативу о повышении предельного возраста призыва с 27 до 30 лет одобрили лишь 32% респондентов. Среди мужчин (особенно служивших в армии по призыву) сторонников инициативы в целом больше, чем среди женщин.

Министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны 21 декабря сообщил, что при комплектовании Вооруженных сил планируется поэтапно увеличить возраст призыва с 18 до 21 года. Предельный возраст граждан, которые могут быть призваны в войска, предлагается повысить до 30 лет.

Как в этот же день отметил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, увеличение возраста призыва связано с намерением привлечь в армию зрелых людей.

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