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Россияне рассказали об отношении к изменению возраста призыва в армию

Опрос SuperJob: идею о повышении предельного возраста призыва с 27 до 30 лет одобрили 32% россиян
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Большая часть (42%) россиян поддержала идею повысить призывной возраст с 18 до 21 года, тогда как инициативу о повышении предельного возраста призыва с 27 до 30 лет одобрили лишь 32% респондентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Данные исследования есть в редакции «Известий».

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Так, инициативу Минобороны в части увеличения призывного возраста поддержали 42% россиян, еще 27% не согласились с необходимостью меры. А вот то, что предельный возраст при этом повысится до 30 лет, одобрил только каждый третий (32%), 46% отнеслись отрицательно.

Среди мужчин (особенно служивших в армии по призыву) сторонников инициативы в целом больше, чем среди женщин. Россияне старше 45 лет поддерживают идею чаще россиян в возрасте до 34 лет. Граждане, имеющие детей, чаще всего хотят, чтобы минимальный возраст до призыва составлял 21 год, но повышение предельного возраста не одобряют.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны сообщил, что при комплектовании вооруженных сил планируется поэтапно увеличить возраст призыва с 18 до 21 года. Предельный возраст граждан, которые могут быть призваны в войска, предлагается повысить до 30 лет.

Как отметил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, увеличение возраста призыва связано с намерением привлечь в армию зрелых людей.

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