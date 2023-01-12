Песков прокомментировал сообщения о планах начать призыв в армию людей до 30 лет весной

Вопрос о повышении призывного возраста — это прерогатива Минобороны РФ. Об этом 12 января заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков уточнил, что концептуально президент Владимир Путин поддерживает идею, но подробности и детали ее оформления нужно уточнять в оборонном ведомстве РФ.

«Концептуально идея была поддержана главой государства, но по деталям оформления этой идеи в качестве первоисточника информацию надо воспринимать от Министерства обороны», — указал официальный представитель Кремля.

Ранее, 29 декабря, сообщалось, что большая часть (42%) россиян поддержала идею повысить призывной возраст с 18 до 21 года, тогда как инициативу о повышении предельного возраста призыва с 27 до 30 лет одобрили лишь 32% респондентов. Среди мужчин (особенно служивших в армии по призыву) сторонников инициативы в целом больше, чем среди женщин.

Днем ранее министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны сообщил, что при комплектовании вооруженных сил планируется поэтапно увеличить возраст призыва с 18 до 21 года. Предельный возраст граждан, которые могут быть призваны в войска, предлагается повысить до 30 лет.

Как отметил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, увеличение возраста призыва связано с намерением привлечь в армию зрелых людей.