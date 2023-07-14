Госдума одобрила во втором чтении повышение возраста пребывания в запасе

Государственная дума 14 июля приняла во втором чтении законопроект о повышении на пять лет предельного возраста пребывания в запасе граждан, имеющих воинские звания.

Предполагается повысить предельный возраст пребывания в запасе солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов, относящихся к первому разряду, с 35 до 40 лет, ко второму — с 45 до 50 лет, к третьему — с 50 до 55 лет.

Также будет увеличен предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве граждан, имеющих воинские звания старших офицеров, до 65 лет. Для имеющих воинские звания младших офицеров возраст повысится до 60 лет, для имеющих иные звания — до 55 лет.

В законопроекте также прописана возможность заключения военного контракта о пребывании в резерве с иностранцем, если его обязанности не связаны с использованием государственной тайны.

Ранее, 14 июня, Госдума в первом чтении приняла законопроект о поэтапном повышении нижнего и верхнего пределов призывного возраста с 18 и 27 лет до 21 и 30 лет. В соответствии с документом, в 2024 году призыву на военную службу будут подлежать граждане от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, в 2026 году — от 21 до 30 лет.

Изменить границы призывного возраста предложил министр обороны Сергей Шойгу 21 декабря 2022 года.