Госдума может обсудить пониженные штрафы за неявку в военкомат

В случае неявки гражданина России в военкомат по повестке без уважительной причины максимальный штраф составит 30 тыс. рублей, а не 50 тыс., как предполагалось раньше. Об этом говорится в принятых 24 июля поправках депутатов Госдумы ко второму чтению законопроекта о десятикратном увеличении штрафов для уклоняющихся от призыва на военную службу.

Изменения вносятся в статью о неисполнении обязанностей по воинскому учету.

В настоящее время в статье 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету») предусмотрен штраф в размере от 500 до 3 тыс. рублей.

Ранее, 20 июля, комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил ко второму чтению поправки в КоАП о повышении штрафов за неоповещение или неявку в военкоматы до 40–50 тыс. рублей. В поправках, опубликованных в думской базе данных 21 июля, уже указывалось, что максимальная сумма штрафа будет составлять до 30 тыс. рублей.

Также предусмотрен штраф до 15 тыс. рублей за несообщение гражданином в военный комиссариат или в орган, который занимается первичным воинским учетом, сведений о выезде из РФ на срок более шести месяцев, а также о въезде в страну или за неявку в военный комиссариат в установленный законом срок в случае наступления указанных событий. Ранее такой штраф не подразумевался.

Законопроект был внесен в Государственную думу в 2019 году. Авторами выступили депутаты Андрей Красов, Юрий Швыткин и Михаил Шеремет.

До этого, 29 марта текущего года, в Уфе бывшего сотрудника военкомата Константина Воропаева приговорили к шести годам колонии условно и штрафу в 2 млн рублей за продажу военных билетов хоккеистам. Военком заработал полмиллиона, получив деньги от хоккеистов Владислава Лукина, Анвара Сулейманова и Михаила Воробьева, которые через посредника дали взятку работнику военкомата, чтобы получить отсрочку или освобождение от службы в армии.