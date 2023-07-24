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Проект о повышении призывного возраста рассмотрят во II чтении 25 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Госдума рассмотрит законопроект о повышении призывного возраста с 18 до 30 лет во втором чтении 25 июля. Об этом 24 июля сообщил журналистам глава комитета Андрей Картаполов.

«Рассмотрим завтра. Всё, как мы на комитете обсуждали», — заявил Картаполов.

По его словам, верхняя граница призывного возраста будет повышаться поэтапно: с 2024 года она будет сдвигаться на год.

Он отметил, что если депутаты примут закон во втором чтении, он может быть сразу рассмотрен в третьем, окончательном.

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Ранее, 21 июля, Картаполов сообщил о рассмотрении возможности увеличения призывного возраста с 18 до 30 лет. По его словам, изначально нижнюю границу тоже хотели повысить до 21 года, однако от этой инициативы отказались, потому что многие призывники хотят пойти служить именно в 18 лет. Предполагается, что закон может вступить в силу с 1 января 2024 года, если будет принят.

Еще в декабре 2021 года министр обороны Сергей Шойгу предложил повысить призывной возраст и подчеркнул, что у граждан должна быть возможность поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода в часть.

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