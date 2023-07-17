Полет финальный: украинские дроны попытались атаковать Севастополь

В России изучат захваченную у военных формирований Украины западную военную технику, специалисты посмотрят, «есть ли там что-то, что можно применить у нас», заявил Владимир Путин 16 июля. Также президент констатировал, что противник в ходе боевых действий успеха не добился. В этот же день ВФУ попытались провести массированную атаку Севастополя БПЛА и морскими беспилотниками. По информации Минобороны РФ, два дрона сбили в воздухе, пять подавили средствами РЭБ, еще два уничтожили в акватории Черного моря. Эксперты отмечают, что Вооруженные силы РФ смогли отбить сложную комбинированную атаку, показав, что Севастополь надежно защищен.

Т-90 «Прорыв» — лучший в мире

Военная техника из западных стран будет изучаться российскими специалистами, сообщил президент России Владимир Путин 16 июля.

— Есть такое выражение, как «обратный инжиниринг». Ведь современная техника, она и есть современная. У нас она есть, причем весьма эффективная, скажем, танк Т-90 «Прорыв». Лучший танк в мире! Без всякого преувеличения, — сказал глава государства.

Президент отметил, что в странах Запада тоже производят современную технику и ее получает противник.

Т-90 «Прорыв» Фото: РИА Новости

— Если есть возможность заглянуть вовнутрь и посмотреть, есть ли там что-то, что можно применить у нас, — почему нет? — высказал мнение российский лидер.

Также Владимир Путин положительно оценил ход спецоперации.

— Войска наши ведут себя героически. Неожиданно для противника на некоторых участках и в наступление сами переходят, забирают наиболее выгодные позиции, — сказал глава государства.

Он заявил, что все попытки ВФУ прорвать оборону, в том числе и с использованием стратегических резервов, успехом не увенчались.

Оборона Севастополя

16 июля российские военные пресекли попытку ВФУ атаковать объекты в районе Севастополя с помощью БПЛА и морских полупогружных дронов. Пострадавших и разрушений нет, сообщили в Минобороны РФ.

Противник пытался провести террористическую атаку семью беспилотными летательными аппаратами и двумя безэкипажными катерами полупогруженного типа.

Два беспилотника уничтожены российской ПВО, а еще пять подавлены средствами радиоэлектронной борьбы — не достигнув целей, они потерпели крушение.

Также российские катера охраны водного района обнаружили и уничтожили огнем из штатного вооружения два безэкипажных катера ВФУ.

— В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет, — заявили в Минобороны РФ.

Военнослужащий ВС РФ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, действия морских и воздушных дронов во время атаки на Севастополь были хорошо скоординированными. Они перемещались одновременно и по единому замыслу. Также впервые в ударах была задействована новая модификация морского дрона с пониженной заметностью. Все цели были своевременно обнаружены.

Наши вооруженные силы смогли отбить сложную комбинированную атаку, констатировал военный эксперт, капитан I ранга запаса Василий Дандыкин.

— Удар был отражен средствами РЭБ и целым спектром другого вооружения, — отметил он. — Можно сказать, что наша оборона выдержала экзамен. Атака состоялась накануне Дня ВМФ, который мы будем отмечать совсем скоро — 30 июля. Хотели испортить нам праздник, но ничего у них не получилось. Напомню, что первая атака БПЛА на Севастополь была в День ВМФ год назад — атаковали штаб Черноморского флота. С тех пор многое изменилось, оборона Севастополя и военных объектов усилена. Это касается и ПВО, и ВКС, и противодиверсионной защиты побережья и бухты. Атаки дронов уже не раз отбивались нашими военнослужащими.

Собрать новый рой дронов и подготовить массированную атаку не так уж и просто, скорое повторение вряд ли будет, но бдительность терять нельзя, отметил эксперт.

— Дела на линии боевого соприкосновения у украинской стороны не ладятся, поэтому они ищут какие-то другие варианты нанесения нам ущерба, — отметил он. — Черноморский флот для них — особый противник, а тут он еще на днях получил малый ракетный корабль «Циклон» с крылатыми ракетами «Калибр». Но, думаю, в Севастополе и вокруг него им ловить нечего. Наши силы готовы к любому развитию событий.

Бесплодные атаки

В течение двух суток — 15 и 16 июля — вооруженные формирования Украины продолжили попытки наступления на донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях, сообщили в российском военном ведомстве.

— На донецком направлении в результате слаженных и профессиональных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены 15 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка ЛНР, Северное, Орехово-Василевка, Красногоровка, Веселое, Новомихайловка, Первомайское и Марьинка ДНР, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Солдаты ВФУ Фото: REUTERS/Diego Herrera Carcedo

Днем ранее на этом направлении было отбито 17 атак противника. Кроме того, уничтожены два склада боеприпасов 54-й механизированной бригады ВФУ и 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины.

На краснолиманском направлении за двое суток группировка войск «Центр» отразила пять атак противника в районах населенных пунктов Нововодяное, Макеевка в ЛНР, Торское в ДНР, а также Серебрянского лесничества.

На южнодонецком направлении группировка войск «Восток» отразила две атаки подразделений 37-й бригады морской пехоты ВФУ и нанесла поражение живой силе и технике ВФУ в районах населенных пунктов Приютное Запорожской области и Макаровка и Ровнополь в ДНР.

За двое суток на этих четырех направлениях потери противника составили свыше 1225 человек и 44 единицы военной техники.

Небо на замке

Расчеты противовоздушной обороны не дают ВФУ наносить удары по нашим позициям с воздуха. Военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков побывал на позициях российских зенитчиков.

— Водитель жмет на газ, экипаж выходит на боевое дежурство. Смена начинается с дороги, — рассказал он.

Летательные аппараты и ракеты противника сразу же отображаются на радарах — даже если они еще где-то в облаках. Ракеты ЗРК «Бука» бьют на 15 км и выше.

— На днях сбил крылатую британскую ракету Storm Shadow на высоте 8 км. Рука не дрогнула, — поделился воспоминаниями оператор ЗРК «Бук» с позывным Якут.

Наша система ПВО вычисляет противника и сразу же запускает зенитную ракету.

Фото: РИА Новости

— Враг уничтожен, а он даже близко не подобрался к нашим передовым позициям, — рассказал корреспондент.

Сразу после выстрела экипаж меняет свое местоположение. Для ВФУ зенитчики — цель номер один.

Зенитный комплекс также прикрывает нашу пехоту, которая сдерживает контрнаступление ВФУ на южнодонецком направлении.

— Мы уезжаем. Уже по дороге видим в небе след от вражеской ракеты. Значит, и на этом дежурстве зенитчики без работы не остались. Опасная цель обезврежена одним точным выстрелом, — рассказал Кирилл Ольков.

Сбиты две ракеты комплекса С-200

В течение двух суток — 15 и 16 июля — в зоне спецоперации ВФУ потеряли не менее 1375 человек и 74 единицы военной техники, сообщили в Минобороны РФ.

В Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады теробороны, в ДНР поражены пункт управления 3-й штурмовой бригады ВФУ и склад боеприпасов 129-й бригады теробороны. В ДНР и Запорожской области поражены склады боеприпасов 33-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВФУ, а также 5-й бригады Нацгвардии Украины.

Армейская авиация Российской Федерации Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областях пресечена деятельность 10 украинских диверсионных групп.