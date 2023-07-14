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Жгучее лето: ВФУ лишились уже 311 танков в попытках наступления

Какие еще потери несут украинские формирования в зоне СВО
Фото: соцсети
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Вооруженные силы РФ с 4 июня уничтожили 311 танков ВФУ, причем минимум треть — западного производства, рассказал президент России Владимир Путин 13 июля. Он отметил, что эти западные боевые машины горят «даже лучше», чем советские Т-72, а украинские экипажи отказываются в них садиться. Также в ночь на 13 июля Вооруженные силы РФ нанесли удар высокоточным оружием по складам боеприпасов ВФУ. Эксперты отмечают, что такие атаки серьезно сокращают интенсивность обстрелов наших передовых позиций и городов Донбасса.

Горят лучше советских

В ходе контрнаступления с 4 июня по 12 июля Украина потеряла 311 танков, из которых минимум треть — западного производства, в том числе Leopard, заявил 13 июля Владимир Путин.

Он сообщил, что украинские военнослужащие часто отказываются даже садиться в западные танки, «потому что они являются приоритетной целью для наших ребят, уничтожаются в первую очередь на поле боя».

— А горят они так же, как и все остальные, даже лучше, чем остальные советского производства, известные Т-72, — отметил Владимир Путин.

Военнослужащий ВС РФ несет противотанковый ракетный комплекс «Корнет»

Военнослужащий ВС РФ несет противотанковый ракетный комплекс «Корнет»

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Глава государства напомнил, сколько надежд возлагалось Украиной и на передачу ей ракет дальнего радиуса действия.

— Ну что, да, они ущерб наносят, но ничего критического в зоне боевых действий не происходит с использованием ракет. То же самое и танки иностранного производства, боевые машины пехоты, — отметил Путин.

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Президент подчеркнул, что поставки оружия не смогут изменить положение на поле боя, но усугубят ситуацию для украинской стороны и будут дальше разжигать конфликт.

По словам Путина, членство Украины в НАТО создает угрозы для безопасности России.

Танк Т-80 на огневой позиции в зоне проведения СВО

Танк Т-80 на огневой позиции в зоне проведения СВО

Фото: РИА Новости

— И, собственно говоря, причина специальной военной операции, одна из причин, — это угроза вступления Украины в НАТО. Я уверен, что это не повысит безопасность самой Украины. Да и в целом, — сказал президент.

По его словам, вступление Украины в альянс сделает мир гораздо более уязвимым и приведет к дополнительному напряжению на международной арене.

— Поэтому ничего хорошего я в этом не вижу, — заключил глава государства.

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Морские «Калибры»

В ночь на 13 июля Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием морского базирования по местам хранения боеприпасов ВФУ.

— Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Ракетная атака проводилась по складам, находящимся в том числе и в глубоком тылу. Ранее сообщалось, что в ночь на 13 июля воздушная тревога объявлялась в Киеве и области, а также в Сумской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины и на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.

Пуск крылатой ракеты «Калибр» с борта малого ракетного корабля

Пуск крылатой ракеты «Калибр» с борта малого ракетного корабля

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, украинское командование уже начинает испытывать проблемы с боеприпасами. В частности, на установки HIMARS приходится не более одной-двух ракет в сутки. Не менее сложная ситуация и с боеприпасами для артиллерийских систем.

Удары высокоточным оружием морского базирования по складам боеприпасов имеют самое непосредственное отношение к наступательному потенциалу украинских формирований, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Чем меньше боеприпасов, тем меньше активность вооруженных формирований Украины на линии боевого соприкосновения, — пояснил он. — Отрадно, что Минобороны доложило, что все наши морские ракеты долетели. Сейчас, судя по всему, уже идет вторая волна украинского наступления. Об этом свидетельствуют их потери: за день 800 человек, два батальона — это очень серьезно.

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Василий Дандыкин напомнил, что это не первый подобный удар.

— Систематически поражаются склады соединений, подразделений в том числе и в глубине территорий противника, — отметил он. — Если бы не они, тогда интенсивность обстрелов городов Донбасса была бы еще больше. Это касается и позиций наших войск на линии боевого соприкосновения.

Пуск крылатых ракет «Калибр» с борта малого ракетного корабля по объектам военной инфраструктуры ВСУ

Пуск крылатых ракет «Калибр» с борта малого ракетного корабля по объектам военной инфраструктуры ВСУ

Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

В дальнейшем таких ударов станет еще больше, уверен он.

— Совсем недавно Андреевский флаг подняли над малым ракетным кораблем «Циклон», который тоже несет крылатые ракеты «Калибр», — напомнил эксперт. — Он пополняет сейчас Черноморский флот и включается в боевую работу. На подходе еще два корабля такого проекта. Мощь флота усиливается именно в ударном варианте.

Украинские атаки продолжаются

13 июля ВФУ продолжили попытки наступления на донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях, сообщили в Минобороны.

— На донецком направлении в результате мужественных действий подразделений Южной группировки войск успешно отражены 16 атак противника в районах населенных пунктов Веселое, Красногоровка, Северное, Новомихайловка и Марьинка (ДНР), — рассказал Игорь Конашенков.

В районе населенного пункта Предтечино в ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр» отражены три атаки противника в районах Червоной Дибровы и Кременной в ЛНР.

Заряжение снарядов для БМП-3 военнослужащим подразделения спецназа Центрального военного округа на Краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции

Заряжение снарядов для БМП-3 военнослужащим подразделения спецназа Центрального военного округа на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Также нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВФУ в районах населенных пунктов Торское, Кармазиновка и Кузьмино.

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На южнодонецком направлении группировкой войск «Восток» пресечены попытки проведения противником двух атак в районах населенных пунктов Ровнополь и Новодонецкое.

На запорожском направлении действиями российских войск нанесено поражение скоплению живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВФУ в районе населенного пункта Пятихатки Запорожской области, а также отражена атака подразделений ВФУ в районе Работино.

За сутки потери ВФУ на этих четырех направлениях составили не менее 750 человек и 37 единиц военной техники, включая один танк, а также САУ AS90 Braveheart производства Великобритании.

Под прикрытием «Бука»

Военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков стал свидетелем боевой работы зенитно-ракетного комплекса «Бук».

— Вместе с зенитчиками ЗРК «Бук» выдвигаемся в заданный квадрат для несения боевого дежурства. Они будут внимательно следить за небом, прикрывая и гражданское население, и нашу пехоту, — рассказал Ольков.

Беспилотники и британские крылатые ракеты Storm Shadow системы ЗРК распознают самостоятельно. И они не являются для них сложными целями.

— Сначала я был в шоке. Но собрался, захватил и сбил. Потом на следующее дежурство заступаю — вижу ракету. И всё просто, думаю: «Ага, ракета. Захватить». И дальше работаю, — поделился воспоминаниями оператор ЗРК «Бук» с позывным Якут.

Зенитно-ракетный комплекс«Бук-М3» ПВО ЮВО ВС РФ на позиции на Запорожском направлении

Зенитно-ракетный комплекс «Бук-М3» ПВО ЮВО ВС РФ на позиции на запорожском направлении

Фото: РИА Новости

Радар фиксирует цель. После этого экипаж зенитно-ракетного комплекса прицеливается и выпускает ракеты.

За нашими ЗРК охотятся вооруженные формирования Украины, потому что они не дают развернуться украинским самолетам и вертолетам в районе линии боевого соприкосновения.

— Американский HIMARS прилетел в 1,5 м от машины. Побило обшивку, но она осталась цела. Все целы, здоровы. Хорошая машинка. ПВО, в принципе, всегда была приоритетной целью, есть и будет, потому что мы не даем работать авиации и беспилотникам. Полностью перекрываем небо, — объяснил оператор ЗРК «Бук» с позывным Вишня.

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Сбитые ракеты HIMARS

За последние сутки в зоне проведения специальной военной операции ВФУ потеряли не менее 850 человек и 49 единиц военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ 13 июля.

В ДНР уничтожены склады боеприпасов 28-й механизированной бригады ВФУ и 125-й бригады теробороны и пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

Российские средства ПВО за сутки уничтожили 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 14 украинских БПЛА.

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