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Российские бойцы вклинились в позиции ВСУ в Харьковской области

ВС РФ вклинились в позиции ВСУ около поселка Ольшаны Харьковской области
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Штурмовые группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) наступают на купянском направлении в районе населенного пункта Ольшаны Харьковской области. Об этом 6 августа сообщил «Интерфаксу» начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.

«В ходе наступательных действий на купянском направлении штурмовые группы 6-й общевойсковой армии при поддержке огня танков, артиллерии и ударов армейской авиации продвинулись в глубину обороны противника в районе населенного пункта Ольшаны», — сказал он.

По словам начальника пресс-центра Западной группировки войск, на данном направлении штурмовики российской армии захватили четыре опорных пункта и семь постов наблюдения ВСУ, а также ликвидировали до роты живой силы из состава 14-й отдельной механизированной бригады армии противника.

Помимо этого, был уничтожен пункт боепитания, пикап, захвачен 82-миллиметровый миномет, стрелковое оружие, боеприпасы и средства связи, добавил Зыбинский.

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Накануне разведчик 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) с позывным Горец сообщил, что ВС РФ продвигаются на купянском участке фронта, «выкуривая противника» с его позиций.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие подразделений Западной группировки войск в ходе боя на купянском направлении освободили населенный пункт Новоселовское в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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