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Разведчик ВС России заявил о выкуривании ВСУ на купянском направлении

«РИА Новости»: разведчик ВС РФ заявил о выкуривании ВСУ на купянском направлении
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Разведчик 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) с позывным «Горец» 5 августа сообщил, что ВС РФ продвигаются на купянском участке фронта, «выкуривая противника» с его позиций

«Выкуриваем противника с его позиций (на купянском участке фронта. — Ред.) с минометчиками, артиллеристами, пехота без нее никак, все ребята работают, штурмовики. Даем им «прикурить», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие подразделений Западной группировки войск в ходе боя на купянском направлении освободили населенный пункт Новоселовское в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Накануне начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что российский барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил реактивную систему залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» ВСУ на купянском направлении.

Также ВС РФ завладели опорными пунктами и уничтожили более взвода пехоты из состава военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.

3 августа Зыбинский сообщил, что артиллеристы Вооруженных сил (ВС) РФ сорвали переброску резервов ВСУ на купянском направлении. По его словам, в районе Берестового истребитель Су-34 ликвидировал передовой пункт управления, скопление живой силы и огневых средств подразделений 25-й отдельной воздушно-десантной бригады украинской армии.

До этого, 1 августа, стало известно об освобождении российскими силами от украинских боевиков Ковалевки и Сергеевки на краснолиманском направлении, а также станции Молчановка на купянском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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