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Марочко сообщил об усилении работы службы безопасности Украины на купянском направлении

Марочко: Украина усилила работу службы безопасности на купянском направлении
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Фото: ТАСС/Михаил Палинчак
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Служба безопасности Украины усилила свою работу на купянском направлении из-за заметного продвижения там российских войск. Об этом 11 августа рассказал «РИА Новости» военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В населенном пункте Купянск (Харьковская область. — Ред.) и его окрестностях наблюдается активизация работы СБУ. Усилены мероприятия по проверке документов у гражданских лиц, ужесточены карательные меры в отношении частных предприятий, которые отказываются вывозить оборудование и продукцию», — сообщил Марочко.

По его словам, местное население замечает, как прибывает большое количество лиц в гражданской форме, и, по наблюдениям, они ведут там разведывательную деятельность.

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Ранее, 10 августа, Андрей Марочко сообщал, что российские войска улучшили свое положение на купянском направлении. С начала недели Вооруженные силы России смогли занять 20 опорных пунктов и 15 наблюдательных постов противника.

Ранее Марочко сообщал, что Вооруженные силы Украины несут потери до 80% в личном составе и технике. Он также отметил, что особенно безуспешны наступления на сватовском, купянском и кременском участках фронта из-за неправильных приказов начальства.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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