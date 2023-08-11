Неудавшееся контрнаступление и огромное число погибших солдат вооруженных сил Украины (ВСУ) вызывают у мирного населения страны разочарование, о чем в четверг, 10 августа, написала The Washington Post.

На протяжении долгого времени с начала контрнаступления украинские официальные лица и представители стран Запада в ярких красках рассказывали о контрнаступлении и о выгодах, которые оно может принести украинскому народу. Однако на деле всё оказалось совсем иначе — прогресса не оказалось, и единственным итогом длительных боевых действий стали тысячи погибших военнослужащих ВСУ, считает газета.

The Washington Post привела слова 42-летней жительницы городка Смела, которая рассказала, что раньше «люди были едины». Теперь же возникает только чувство коллективного разочарования.

Также газета привела слова солдата ВСУ, который лечится в киевской больнице после сотрясения мозга. Военный рассказал, что людей, наживающихся на происходящем конфликте, «следует отправить на передовую».

В тот же день бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал в интервью журналисту Стивену Гарднеру, что Украина несет большие потери в безуспешных попытках прорвать оборону ВС РФ. Он также отметил, что, начав контрнаступление, Украина взялась за невыполнимую миссию.

9 августа подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ несут потери до 80% в личном составе и технике. Он убежден, что главная причина гибели людей в том, что украинское командование отдает неверные приказы, которые являются неосуществимыми.

Тогда же слова подполковника подтвердились мнением The New York Times, которая сообщила, что контрнаступление ВСУ приводит к огромным потерям среди украинцев. Солдаты говорят, что не были достаточно подготовлены для встречи с российской армией.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.